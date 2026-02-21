Λοσάδα: «Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε»

«Εξαιρετικά χαρούμενοι με το τρίποντο και με αυτό που είδα σήμερα στο στάδιο για παρουσία κόσμου. Ήταν όμορφο που είδα τόσους φίλαθλους, αυξάνονται σιγά-σιγά, αρχίζουν και πιστεύουν σε εμάς και είμαι χαρούμενος γι’ αυτούς. Είχαμε πολλές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ. Πετύχαμε ένα υπέροχο γκολ, είχαμε αμέτρητες ευκαιρίες, θα πρέπει στο μέλλον να σκοτώνουμε πιο νωρίς τα ματς παρά να υποφέρουμε για να κρατούμε το αποτέλεσμα. Οι παίκτες μου παραμένουν προσγειωμένοι, παίζουν σαν να είναι η πρώτη φορά όπως ήρθα εδώ τον Δεκέμβριο».

Για το αν μπορεί ν’ αλλάξει η κούρσα του πρωταθλητή: «Το αλλάξαμε ήδη, δείξαμε ότι μπορούμε να ανταγωνιστούμε μεγάλες ομάδες. Έχουμε το δικαίωμα να ονειρευόμαστε, όταν έρχεσαι από 11 νίκες στη σειρά, μπορεί να πεις ότι ονειρεύομαι, αλλά δεν είμαι ο μόνος. Την επόμενη εβδομάδα πάμε με την ίδια νοοτροπία, ανεξαρτήτου αντιπάλου. Η Ομόνοια είναι αδιαμφησβήτητα το πρώτο φαβορί για τον τίτλο. Να συνεχίσουμε με την ίδια συμπεριφορά».