Έγινε αφεντικό στη δεύτερη, πάει να βάλει «φωτιά» στην πρώτη

Η ομάδα του Λοσάδα έδειξε συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα με την Ομόνοια και την ΑΕΚ να γνωρίζουν την ήττα.

Πλέον ο Απόλλωνας - με διαφορά δύο βαθμών από την ΑΕΚ - έγινε το αφεντικό της δεύτερης θέσης και τώρα πάει να βάλει «φωτιά» και στην πρώτη.

Οι γαλάζιοι πάνε στο ΓΣΠ για να παίξουν με την Ομόνοια στο σπουδαίο ντέρμπι που ακολουθεί και με νίκη μειώνουν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την κορυφή!

Ο Απόλλωνας μοιάζει τούτη την ώρα με τρένο δίχως φρένο. Ο Λοσάδα βρήκε τον τρόπο η ομάδα του να φτάνει στις νίκες σε ντέρμπι και θεωρητικά εύκολα παιχνίδια και πλέον είναι μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση.

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πιο σπουδαίο ματς για τον Αργεντινό προπονητή απ΄όταν ήρθε στο νησί μας.

Ψ.