ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έγινε αφεντικό στη δεύτερη, πάει να βάλει «φωτιά» στην πρώτη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Έγινε αφεντικό στη δεύτερη, πάει να βάλει «φωτιά» στην πρώτη

Ο κερδισμένος της αγωνιστικής όσον αφορά τις πρώτες τρεις θέσεις είναι αναμφίβολα ο Απόλλωνας

Η ομάδα του Λοσάδα έδειξε συνέπεια στα θετικά αποτελέσματα με την Ομόνοια και την ΑΕΚ να γνωρίζουν την ήττα. 

Πλέον ο Απόλλωνας - με διαφορά δύο βαθμών από την ΑΕΚ - έγινε το αφεντικό της δεύτερης θέσης και τώρα πάει να βάλει «φωτιά» και στην πρώτη. 

Οι γαλάζιοι πάνε στο ΓΣΠ για να παίξουν με την Ομόνοια στο σπουδαίο ντέρμπι που ακολουθεί και με νίκη μειώνουν τη διαφορά στους τρεις βαθμούς από την κορυφή! 

Ο Απόλλωνας μοιάζει τούτη την ώρα με τρένο δίχως φρένο. Ο Λοσάδα βρήκε τον τρόπο η ομάδα του να φτάνει στις νίκες σε ντέρμπι και θεωρητικά εύκολα παιχνίδια και πλέον είναι μπροστά σε μία τεράστια πρόκληση. 

Το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνοια είναι χωρίς καμία αμφιβολία το πιο σπουδαίο ματς για τον Αργεντινό προπονητή απ΄όταν ήρθε στο νησί μας.

Ψ.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΠΟΛΛΩΝ

Tags

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πολονάρα: «Στόχος μου να επιστρέψω στα παρκέ στο ματς με τη Μιλάνο»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Mαθαίνει Γερμανικά, αλλιώς πρόστιμο 50.000!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ροναλντίνιο: «Δεν μπορώ να δω ολόκληρο ματς, νευριάζω με τα λάθη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Απόλλωνας του Λοσάδα συνήθως το... κάνει από το πρώτο ημίχρονο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ξεκίνησαν οι φήμες για συμφωνία της Ίντερ με Σιμεόνε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H ενημέρωση της Ανόρθωσης για τις έξι βδομάδες χωρίς τον Κις

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Μεντιλίμπαρ: «Όταν το έχεις κάνει μια φορά, πιστεύεις πως μπορείς να το ξανακάνεις»

Ελλάδα

|

Category image

Ήπια διάσειση ο Καρέτσας και χάνει τη ρεβάνς

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι οργανωμένοι της ΑΕΚ απαιτούν το πρωτάθλημα αλλιώς θα το θεωρήσουν ως αποτυχία

ΑΕΚ

|

Category image

Πάει για έφεση η Μπενφίκα για Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεν είναι κάποιος τυχαίος ο Πίτερ Ολαγινκά

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Πληγές, τύχη και μία μεγάλη ευκαιρία να «τελειώσει» κι άλλο αντίπαλο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Προσωρινή τιμωρία και δεν παίζει στη ρεβάνς ο Πρεστιάνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαπόρτα: «Η σχέση μου με τον Μέσι έχει καταστραφεί»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έφτασε Γερμανία ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη