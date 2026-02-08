ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Aυτό που κάνουν είναι ασυνήθιστο - Με κάνουν να νιώθω σαν το σπίτι μου…»

Οι αναφορές από τον προπονητή του Απόλλωνα, Ερνάν Λοσάδα, μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού.

«Πρώτα από όλα θέλω να ευχαριστήσω όλα τα παιδιά και τις γυναίκες που ήρθαν να μας υποστηρίξουν σήμερα. Τραγουδούσαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Αυτό που έκαναν είναι ασυνήθιστο, γίνεται εξαιτίας της νοοτροπίας, της θέλησης, της εξυπνάδας. Τίποτα δεν θα ήταν δυνατόν, εάν η ομάδα δεν με έκανε να νιώθω σαν το σπίτι μου»

«Είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε πίσω στο σκορ και ήταν μία πρόκληση».

«Ναι η κόκκινη ήταν αδιαμφισβήτητα το σημείο μεταστροφής του αγώνα, αλλά δεν ανησυχώ για τα γκολ που δεχόμαστε από στημένες μπάλες, διότι σκοράρουμε. Αυτό συμβαίνει και με άλλες ομάδες. Έβλεπα το ΑΠΟΕΛ-ΑΕΚ και η φιλοξενούμενη σκόραρε από στημένες μπάλες. Κάποιες φορές θα πρέπει απλά να δίνουμε συγχαρητήρια στον αντίπαλο για την καλή δουλειά του στον συγκεκριμένο τομέα. Θα προσπαθήσουμε, προφανώς, να το βελτιώσουμε, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού και σίγουρα όχι κάτι που μας προβληματίζει».

Διαβαστε ακομη