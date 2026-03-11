Τρέχουν να… προλάβουν το λεωφορείο για «Αντ.Παπαδόπουλος» οι Βούρος και Μαλεκκίδης

Με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία συνεχίζεται η προετοιμασία του Απόλλωνα για το εκτός έδρας ντέρμπι με την Ανόρθωση. Η ομάδα της Λεμεσού θα βρεθεί στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» χωρίς τον κόσμο της, καθώς εκτίει ποινή απαγόρευσης μετακίνησης.

Ο Λοσάδα βλέπει το πλάνο του να αποδίδει, οι κυανόλευκοι μοιάζουν… ασταμάτητοι και μετά την ανατροπή επί της ΑΕΛ, η αυτοπεποίθηση και η ψυχολογία είναι στα ύψη! Όσον αφορά στο αγωνιστικό, Βούρος και Μαλεκκίδης συγκεντρώνουν αρκετές πιθανότητες για να… προλάβουν το λεωφορείο καθώς δεν αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού.

Δεδομένα θα είναι εκτός ο Ντουοντού αλλά και οι τιμωρημένοι Τόμας και Μπράουν.