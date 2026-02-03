ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Απόλλων: Αποστολή με έναν απόντα και δύο νέους

Απόλλων: Αποστολή με έναν απόντα και δύο νέους

Η αποστολή των κυανολεύκων.

Χωρίς τον Γκάρι Ροντρίγκεζ θα προσπαθήσει να προκριθεί στην τετράδα του κυπέλλου ο Απόλλωνας στον αυριανό αγώνα με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου στο «Αλφαμέγα» (18:00). Οι κυανόλευκοι ανακοίνωσαν την αποστολή και από αυτή απουσιάζει το όνομα του 35χρονου εξτρέμ. Αντίθετα, στην αποστολή βρίσκονται οι Μαλεκκίδης, Λαμ και Σπόλιαριτς που αντιμετώπισαν προβλήματα τις προηγούμενες μέρες. Επιπλέον, στην αποστολή είναι και τα δύο νέα αποκτήματα Ασουνσαο και Εσκρίτσε.

