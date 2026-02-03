ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή ο Απόλλωνας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή ο Απόλλωνας

Ανακοίνωση από την ομάδα της Λεμεσού - Ο Στάθης Τσεκούρας νέος Γενικός Διευθυντής

Αναλυτικά: 

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την πρόσληψη του Στάθη Τσεκούρα στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Ο κ. Τσεκούρας είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Sports Management από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ κατέχει και το δίπλωμα UEFA C. Το 2015 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου εργάστηκε για έξι χρόνια ως μέλος του διοικητικού προσωπικού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τα τελευταία τρία να κατέχει τη θέση του Team Manager και Διοικητικού Υπευθύνου του Παναθηναϊκού Β’.

Το 2024 ανέλαβε Διοικητικός Διευθυντής στην ΠΑΕ Κηφισιά, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οργανωτικού μοντέλου και στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου εκτός αγωνιστικών χώρων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της δομής και των διαδικασιών του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τσεκούρα στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Γραφείο Τύπου

 

Απόλλων Ποδόσφαιρο

 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιαμάλ: «Ελπίζω να μείνω για πάντα στην Μπαρτσελόνα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή ο Απόλλωνας

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

«Στα οικονομικά μας δεδομένα ο Σάβο, η αστυνομία απέρριψε κοινό αίτημα για περισσότερο κόσμο με Ομόνοια»

ΑΕΛ

|

Category image

Σαββίδης για πόρισμα ΚΟΠ: Θα έπρεπε να αποφεύγεται η δημόσια συζήτηση - Η ανακοίνωση του Γ. Εισαγγελέα

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ηλιόπουλος σε Μεντιλίμπαρ: «Είσαι τζέντλεμαν, αλλά είσαι σε ομάδα-ντροπή»

Ελλάδα

|

Category image

Έναν αγιασμό, τον χρειάζεται...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Αισιοδοξία μα κανένα ρίσκο

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Αλλαγή ώρας στον αγώνα Απόλλων - Ολυμπιακός

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Εξέλιξη στην πετοσφαιρική Ομόνοια

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Β’ Κατηγορία: Πρόγραμμα και τηλεοπτικές μεταδόσεις 5ης και 6ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Το έξτρα όπλο της απόδρασης

ΑΕΛ

|

Category image

Γιατί η Άρσεναλ έλαβε λιγότερα χρήματα από Σίτι και Λίβερπουλ παρά το 8/8 στο Champions League!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπρούνο Ντουάρτε ο εκλεκτός του Παναθηναϊκού για το «9»

Ελλάδα

|

Category image

Βάργκα: «Η ΑΕΚ μπορεί να κατακτήσει το πρωτάθλημα»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη