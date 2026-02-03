Ανακοίνωσε Γενικό Διευθυντή ο Απόλλωνας

Αναλυτικά:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την πρόσληψη του Στάθη Τσεκούρα στη θέση του Γενικού Διευθυντή της Εταιρείας.

Ο κ. Τσεκούρας είναι κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Sports Management από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενώ κατέχει και το δίπλωμα UEFA C. Το 2015 εντάχθηκε στο δυναμικό της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, όπου εργάστηκε για έξι χρόνια ως μέλος του διοικητικού προσωπικού του ποδοσφαιρικού τμήματος, με τα τελευταία τρία να κατέχει τη θέση του Team Manager και Διοικητικού Υπευθύνου του Παναθηναϊκού Β’.

Το 2024 ανέλαβε Διοικητικός Διευθυντής στην ΠΑΕ Κηφισιά, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του οργανωτικού μοντέλου και στην εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου εκτός αγωνιστικών χώρων, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανάπτυξη της δομής και των διαδικασιών του οργανισμού.

Καλωσορίζουμε τον κ. Τσεκούρα στην οικογένεια του Απόλλωνα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα.

Γραφείο Τύπου

Απόλλων Ποδόσφαιρο