«Σε προχωρημένες επαφές με τον Απόλλωνα ο Ερνάν Λοσάντα»

Όπως έγινε γνωστό, ο Σωφρόνης Αυγουστή αποχωρεί από τον Απόλλωνα έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στον πάγκο της ομάδας της Λεμεσού.

Το νεότερο που προκύπτει έχει να κάνει με τον αντικαταστάτη του ο οποίος σύμφωνα με δημοσίευμα στο «Χ» είναι ο Hernan Losada.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 43χρονο Ιταλοαργεντινό προπονητή του οποίου ο τελευταίος σταθμός ήταν η Ντέιτζε Βελγίου (Ιούλιος - Δεκέμβριος 2024).

Ξεκίνησε τη προπονητική του καριέρα στην επίσης βελγική Μπίρσιοτ τον Οκτώβριο 2019 με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα της β΄ κατηγορίας. Αποχώρησε τον Γενάρη του 2021 για την DC United του MLS όπου έμεινε για 16 μήνες.

Τον Δεκέμβριο του 2022 βρήκε νέα ποδοσφαιρικήσ στέγη στη Μόντρεαλ όπου έμεινε 11 μήνες.

Σύμφωνα με το εν λόγω tweet, ο Απόλλωνας είναι σε προχωρημένες επαφές με τον ίδιο προκειμένου να αντικαταστήσει τον Σωφρόνη Αυγουστή.