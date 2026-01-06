Τελειώνει του Τετέ στην Γκρέμιο: Είπε «αντίο» ο Βραζιλιάνος

Το deal εδώ και μέρες ήταν πολύ κοντά στο «κλείσιμο». Όπως φαίνεται και από την ανάρτηση του Τετέ στα social media, Παναθηναϊκός και Γκρέμιο έφτασαν σε συμφωνία για την παραχώρησή του και την επιστροφή του στην Βραζιλία.

Ο λατινοαμερικάνος εξτρέμ με μήνυμά του στον κόσμο των «πράσινων», θέλησε να τους ευχαριστήσει, τονίζοντας πως το «τριφύλλι» ήταν καλύτερο βήμα στην καριέρα του ως τώρα.

Χαρακτηριστικά έγραψε στο «αντίο» του:

«Υπάρχουν πράγματα στη ζωή που απλά πρέπει να κάνεις, χωρίς να προσπαθείς να καταλάβεις τα πάντα… Κι έτσι ακριβώς βρέθηκα εκεί.

Έκανα αυτό που ξέρω να κάνω καλύτερα: Να παίζω ποδόσφαιρο.

Έπαιξα με όλη μου τη θέληση και την καρδιά στο χορτάρι.

Γι’ αυτό θα πω “εις το επανιδείν” στους υπέροχους οπαδούς του Παναθηναϊκού.

Το καλύτερο βήμα στην καριέρα μου ως τώρα.

Εδώ εξελίχθηκα, έμαθα και κατάφερα να γίνω η καλύτερη εκδοχή μου».

