Καμπανάκι... προβληματισμού

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν είναι ότι η διαφορά από την κορυφή είναι μη αναστρέψιμη για τον Άρη

Βρίσκεται στο -5 από την Ομόνοια με την οποία έχουν τα ίδια ματς. Αυτό που φέρνει προβληματισμό στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» είναι η αδυναμία σταθεροποίησης της απόδοσης. Δεν κυριαρχεί στα παιχνίδια του, ενώ... χάνεται όταν βγει εκτός Λεμεσού, όπου έχει απωλέσει 15 από τους 24 διαθέσιμους βαθμούς.

Σίγουρα ο προβληματισμός αγγίζει και τον προπονητή Άρτζομ Ράτζκοφ που δεν βρήκε τη φόρμουλα. Και στα επόμενα δύσκολα ματς θα παίξει και αυτός υπό... πίεση. Το Σάββατο ο Άρης θα υποδεχθεί την ΑΕΚ (10/01), στη συνέχεια θα παίξει εκτός με τον Εθνικό (17/01), ακολούθως θα δώσει τον νοκ - άουτ αγώνα με την ΑΕΛ (21/01) στο κύπελλο και στις 25/01 θα υποδεχθεί την Ομόνοια.

Στο μεταξύ, χθες ήρθε το δεύτερο μεταγραφικό φιρμάνι. Πρόκειται για τον 20χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ Γκουστάβο Παζέ που έρχεται δανεικός από τη Βίλα Νόβα.

 

