Ψάχνει την ανανέωση του Ράφαελ Λεάο η Μίλαν

Η Μίλαν έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες για την ανανέωση του συμβολαίου του Ράφαελ Λεάο, παρότι η προτεραιότητα της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα δόθηκε σε παίκτες των οποίων τα συμβόλαια πλησιάζουν στη λήξη τους, όπως ο Μενιάν και ο Τομόρι.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι «ροσονέρι» άρχισαν τις πρώτες επαφές με την πλευρά του Πορτογάλου επιθετικού στα τέλη Οκτωβρίου, με στόχο την επέκταση της συνεργασίας τους και την αναπροσαρμογή των οικονομικών απαιτήσεων του παίκτη.

Οι συζητήσεις είναι σε εξέλιξη και σε θετικό κλίμα, με τη Μίλαν να αναγνωρίζει τον σημαντικό ρόλο του Λεάο και να θέλει να τον «δέσει» μακροπρόθεσμα.

