Απουσίες και Φενέρ λύγισαν στο φινάλε τον Ολυμπιακό στην Πόλη

Πάλεψε με όλες τις δυνάμεις του όμως λύγισε στο φινάλε από τη Φενέρμπαχτσε και μπήκε με το... αριστερό στο 2026 ο Ολυμπιακός.

Παίζοντας με πολλές και σημαντικές απουσίες, οι «ερυθρόλευκοι» κοίταξαν στα μάτια την πρωταθλήτρια Ευρώπης για περισσότερα από 30 λεπτά, ήλεγξαν τον ρυθμό ενώ είχαν και πολλούς επιθετικούς πρωταγωνιστές, ωστόσο, στο φινάλε φάνηκε να... μένουν από δυνάμεις και να γνωρίζουν την οριακή ήττα με σκορ 88-80 στην «Ulker Sports and Event Hall» για την 20ή αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Κάπως έτσι, οι Πειραιώτες είδαν να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί τριών αγώνων που έτρεχαν στη διοργάνωση και να πέφτουν στο 11-8, την ώρα όπου οι Τούρκοι έφτασαν τα τέσσερα ροζ φύλλα αγώνα και ανέβηκαν στο 13-6.

Κορυφαίος για τους νικητές, που είχαν 0/13 τρίποντα στο ημίχρονο και τελείωσαν το ματς με 10/31, ήταν ο Μπόλντγουιν με 17 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, με τον Χόρτον-Τάκερ να προσθέτει 17 πόντους και 6 ριμπάουντ.

Για το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα, πρώτος σκόρερ ήταν ο Βεζένκοφ με 24 πόντους και 6 ριμπάουντ, με τους Φουρνιέ (15π., 4ασ.) και Ντόρσεϊ (16π., 3ρ.) να ακολουθούν σε απόδοση, την ώρα όπου ο Ντόντα Χολ έλαμψε δια της απουσίας του Μιλουτίνοφ, ολοκληρώνοντας το ματς με 16 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Το ματς:

Ο Ολυμπιακός , που ξεκίνησε το παιχνίδι έχοντας στην αρχική του πεντάδα τους Γουόκαπ, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Βεζένκοφ και Χολ, μπήκε στο παρκέ με ξεκάθαρη στόχευση να «ταΐσει» τους ψηλούς και να χτυπήσει στην αντίπαλη ρακέτα. Με τους Ντόρσεϊ και Χολ να συνδέονται με το τουρκικό καλάθι, οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν με 5-2 στο πρώτο δίλεπτο, με τη Φενέρμπαχτσε να απαντά με ένα δικό της 8-0 σερί και πρωταγωνιστή τον Χόρτον-Τάκερ για το 10-5 στο 5ο λεπτό!

Πιστό στο αρχικό του πλάνο, το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα συνέχισε να εκμεταλλεύεται τις πολύ καλές κινήσεις του Χολ στο αντίπαλο «ζωγραφιστό», με τον Αμερικανό σέντερ και τον Ντόρσεϊ να έχουν από 5 πόντους ο κάθε ένας για το 15-12 στο 7'. Η είσοδος του Κρις Σίλβα στο παρκέ πρόσφερε τις απαραίτητες «ανάσες» στην επίθεση των Τούρκων, την ώρα όπου ο Σάσα μετά από μαγική ασίστ του Μόρις και ο Ντόρσεϊ σε «νεκρό χρόνο» μετά από μπλοκ του Χολ, γράψουν το 22-18 της πρώτης περιόδου! Αξιοσημείωτο ήταν πως για τους Πειραιώτες σκόραραν μόνο οι Τάιλερ, Σάσα και Χολ!

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Εβάν Φουρνιέ έσπασε το... ρόδι για τον Ολυμπιακό πίσω από τα 6,75μ. με τους Χολ, Πίτερς και Μόρις να τρέχουν στη συνέχεια ένα γρήγορο 6-0 σερί, ανεβάζοντας για πρώτη φορά τη διαφορά στο +9 και το 31-22 στο 13ο λεπτό! Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε και με ηγέτη τον Χόρτον-Τάκερ που πέτυχε 9 πόντους στο υπόλοιπο της περιόδου, κατάφερε να μειώσει τη διαφορά στην ελάχιστη τιμή της (36-37), προτού ο Βεζένκοφ με τρεις βολές στο τέλος στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το σκορ στο 40-36. Το στατιστικό που προκάλεσε εντύπωση στο πρώτο 20λεπτο ήταν το 0/13 τρίποντα των γηπεδούχων και το μόλις 1/9 της ελληνικής ομάδας.

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το τρίτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να βρίσκονται κοντά στο σκορ και να ανταλλάζουν διαδοχικά «χτυπήματα». Με τα καλάθια των Χολ, Μέλι και Χόρτον-Τάκερ από τη μία και τα τρίποντα των Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ από την άλλη, το σκορ έγινε 45-46 στο 23ο λεπτό. Λίγο αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» τροφοδότησαν για ακόμη μία φορά τον Χολ, που με ένα τρομερό κάρφωμα έκανε το 48-45, προτού η Φενέρ με το δίποντο του Ντέιβον Χολ και το τρίποντο του Μπιμπέροβιτς, προσπεράσει για το 50-48 στο 25', παίρνοντας προβάδισμα για πρώτη φορά μετά το αρχικό 10-5.

Ο ασταμάτητος Ντόντα Χολ μετά από επιθετικό ριμπάουντ έφερε το ματς στα ίσα (50-50), με πέντε πόντους του εξαιρετικού Βεζένκοφ και ένα μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ λίγο αργότερα έκαναν το 58-56 στο 28ο λεπτό. Μάλιστα, ένα νέο κάρφωμα του Αμερικανού σέντερ των Πειραιωτών και δύο βολές του Βεζένκοφ έστειλαν τη διαφορά στο +3 (59-63) δευτερόλεπτα πριν το φινάλε, με τον Μπόστον Τζούνιορ να σκοράρε στο τέλος σε σουτ πίσω από τα 6,75μ. για το 62-62 του δεκαλέπτου.

Το ντέρμπι συνεχίστηκε στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, εκεί όπου ο Φουρνιέ βγήκε μπροστά σε άμυνα και επίθεση για τον Ολυμπιακό και με προσωπικές ενέργειες έκανε το 66-64 στο 33ο λεπτό. Ένα δύσκολο τρίποντο του Μπόλντγουιν και ένα γκολ-φάουλ στο τρανζίσιον του Μπόστον από το μπλοκ του ίδιου στον Μόρις, έφεραν τη Φενέρ εκ νέου μπροστά στο σκορ (70-66) ένα λεπτό αργότερα, με τους Πειραιώτες να παίζουν σε αυτό το διάστημα με small ball και «5άρι» τον Πίτερς λόγω και των 4ων φάουλ του Χολ.

Με βολές των Ντόρσεϊ και Πίτερς, αλλά και ένα μεγάλο τρίποντο του Φουρνιέ, οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν στο καλάθι (75-73), με τη Φενέρ να βρίσκει ρυθμό και με τρίποντο του Μέλι και δύο ντράιβ των Μπόστον και Τάκερ να στέλνει για πρώτη φορά τη διαφορά στο +9 και το 82-75 στο 37ο λεπτό. Μάλιστα, λίγο μετά, οι Τούρκοι πήγαν στο +11 (87-76) με τρίποντο του Μπιμπέροβιτς, με τον Βεζένκοφ να μαζεύει τη διαφορά στο φινάλε για το τελικό 88-80.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.

sport-fm.gr