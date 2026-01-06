Πέρασε από την έδρα της Λέτσε και επέστρεψε στις νίκες η Ρόμα

Η Ρόμα αντέδρασε άμεσα μετά την ήττα από την Αταλάντα, νίκησε με 2-0 εκτός έδρας τη Λέτσε και περιμένει να μάθει τα αποτελέσματα των υπολοίπων διεκδικητών του τίτλου για να μάθει τη βαθμολογική της θέση στο κλείσιμο του πρώτου γύρου (προσωρινά είναι στην 4η θέση).

Ο Φέργκιουσον στο 14' και ο Ντόβμπικ στο 71' ήταν οι σκόρερ των «Ρωμαίων», με τους οποίους αγωνίστηκε ως αλλαγή και ο Κώστας Τσιμίκας (πήρε την θέση του Ελ Σαράουϊ στο 60ό λεπτό).

Μπορεί η Κόμο να ξεκίνησε την χρονιά με στόχο να πετύχει μία άνετη παραμονή, ωστόσο, η «αυλαία» του πρώτου γύρου την βρίσκει - προσωρινά - στην 4η θέση, επιβεβαιώνοντας την εκπληκτική της πορεία με μία ακόμη νίκη, στην οποία συνέβαλλε τα μέγιστα ο Τάσος Δουβίκας!

Απέναντι στην ουραγό Πίζα, που σε κάθε ματς παίζει... την ύπαρξή της, η ομάδα του Σεσκ Φάμπρεγας πήρε σπουδαίο «διπλό» με 3-0, στην αναμέτρηση με την οποία ξεκίνησε η 19η αγωνιστική της Serie A.

Πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή, κανένα όνειρο δεν είναι απαγορευμένο για τους παίκτες και το τιμ της Κόμο, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή σε κάποιο από τα ευρωπαϊκά Κύπελλα της ερχόμενης περιόδου!

Ο Τάσος Δουβίκας ήταν σ' ένα ακόμη ματς στο αρχικό σχήμα των νικητών (έπαιξε σε όλο το ματς), σφραγίζοντας την εξαιρετική του εμφάνιση (18η συμμετοχή) με δύο γκολ (έφτασε τα 6 στο πρωτάθλημα). Το πρώτο στο 76ο λεπτό και με το οποίο - επί της ουσίας - οι φιλοξενούμενοι «κλείδωσαν» το «τρίποντο» και το δεύτερο στο 90'+6 με πέναλτι.

Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να ξαναμπούν στο ματς στο 85', αλλά ο Ενζολά νικήθηκε από τον Μπουτέζ στο πέναλτι που εκτέλεσε.

