Πέφτουν οι τίτλοι τέλους στην 3η θητεία του Αυγουστή

Η τρίτη θητεία του Σωφρόνη Αυγουστή στον πάγκο των κυανόλευκων φαίνεται πως φτάνει στο τέλος της, καθώς ο Κύπριος τεχνικός δεν κατάφερε να δώσει την απαιτούμενη σταθερότητα στην αγωνιστική εικόνα της ομάδας.

Παρά τις προσδοκίες που υπήρχαν από το περασμένο καλοκαίρι, ο Απόλλωνας παρουσίασε έντονες μεταπτώσεις στην απόδοσή του, γεγονός που οδήγησε τη διοίκηση σε σκέψεις αλλαγής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αυγουστή βρίσκεται πολύ κοντά στην πόρτα της εξόδου από το Κολόσσι, σχεδόν έναν χρόνο μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας (19/12/2024).

Στην τρίτη του θητεία, ο Αυγουστή καθοδήγησε την ομάδα σε 40 αγώνες, με απολογισμό 15 νίκες, 10 ισοπαλίες και 15 ήττες, αριθμοί που αποτυπώνουν ξεκάθαρα την έλλειψη συνέπειας και σταθερότητας.