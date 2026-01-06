Οργανωμένοι Ομόνοιας: «Συνάντηση με Παπασταύρου, δεν ανεχόμαστε τον μηδενισμό»

Αναλυτικά όσα σημειώνουν:

ΠΕΡΗΦΑΝΕ ΠΡΑΣΙΝΕ ΛΑΕ της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα, τη δημόσια τοποθέτηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ και την απόφαση για τον αποκλεισμό δύο συνοπαδών μας, αισθανόμαστε την ανάγκη να τοποθετηθούμε δημόσια.

Θεωρούμε υποχρέωσή μας να υπενθυμίσουμε πως στόχος μας ήταν, είναι και θα είναι να μην υπάρξει καμία απαγόρευση μετακίνησης οπαδών μας, ούτε διεξαγωγή αγώνων κεκλεισμένων των θυρών. Και αυτό σε περιόδους δύσκολους, τόσο αγωνιστικά όσο και συνολικά για την ομάδα. Αντίθετα, η παρουσία μας εντός και εκτός Κύπρου έχει μείνει στην ιστορία, μέσα από αμέτρητες ώρες εθελοντισμού, προσφοράς και ανιδιοτελούς στήριξης. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Η προσπάθεια αυτή δεν μπορεί να μηδενιστεί, να εξαφανιστεί και δεν διαγράφεται.

Η στάση μας όλα αυτά τα χρόνια ήταν ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ και ΥΠΕΥΘΥΝΗ, με μοναδικό γνώμονα να μη ζημιωθεί η ΟΜΟΝΟΙΑ και να μπορεί ο κόσμος της να βρίσκεται δίπλα της αλλά και δίπλα μας. Δεν ειναι λίγες οι φορές όπου προτιμήσαμε να μην έρθουμε σε δημόσια αντιπαράθεση με την διοίκηση παρά τις έντονες διαφωνίες και τα λάθη της. Δυστυχώς όμως αυτή η στάση απ' ότι φαίνεται έχει εκληφθεί από κάποιους ως αδυναμία. Μια στάση όμως που δεν ακολούθησε ούτε η ίδια η διοίκηση, αφού εκτιμούμε ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση συμβάλλει στον περαιτέρω διχασμό του κόσμου της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Αρχικά σε ό,τι αφορά το ποσό που αναφέρεται στην επιστολή της ΟΜΟΝΟΙΑΣ, θεωρούμε δεδομένο ότι δεν αφορά αποκλειστικά προστήματα από το οργανωμένο σύνολο, αλλά προκύπτει από διάφορα περιστατικά και κανονισμούς που δυστυχώς επηρεάζουν συνολικά το κυπριακό ποδόσφαιρο και πολλές φορές δεν μπορούν να αποφευχθούν. Κατανοούμε πλήρως τις συνθήκες και τις αφορμές που συχνά αναζητούνται για την τιμωρία της ομάδας μας, κάτι που μας είχε επισημανθεί επανειλημμένα και από την ίδια την ΟΜΟΝΟΙΑ και δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε. Είναι δεδομένο για εμάς ότι ούτε έχουμε και ούτε θα έχουμε πότε την συμπάθεια της ΚΟΠ για να είναι όσο πιο αντικειμενική γίνεται με την ομάδα μας. Κάτι το οποίο δεν ισχύει σε άλλες περιπτώσεις. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, το έχουμε ξανά πει, ούτε θέλουμε να είμαστε.

Όσον αφορά το ζήτημα των εισιτηρίων που περνάμε ως οργανωμένοι για τα μέλη και τα στελέχη μας. Τα εισιτήρια ΠΟΤΕ δεν μας χαρίστηκαν, πάντα δίνονταν αριθμός εισιτηρίων με προϋποθέσεις (κάτοχοι season και priviledge), άρα το να χρησιμοποιούνται σήμερα ως μοχλός πίεσης αποτελεί ασέβεια.

Καλούμε την ΟΜΟΝΟΙΑ να στραφεί κατά της ΚΟΠ για τις τιμωρίες, παρά να επιλέγει να τα βάζει με τον κόσμο της για μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι ελεγχόμενα και δεν αποτελούν συχνό φαινόμενο. Αυτό δεν είναι ούτε εκτίμηση ούτε σεβασμός. Αναλαμβάνουμε οποιεσδήποτε ευθύνες μας αναλογούν αλλά δεν ανεχόμαστε τον μηδενισμό. Ούτε όμως και την κοροϊδία της ΚΟΠ.

Σε σχέση με τα απαγορευτικά που επιβλήθηκαν σε δύο συνοπαδούς μας, ως σύνολο εκφράζουμε τη διαφωνία μας για ακόμα μια φορά με τέτοιες πρακτικές. Το θέμα αυτό έχει τεθεί και θα ξανατεθεί προς τους αρμόδιους και στα αρμόδια σώματα, με στόχο την επανεξέταση και την άρση των απαγορευτικών, πάντα προς όφελος της ενότητας και της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Προχωρούμε με μοναδικό γνώμονα την ενότητα και το καλό της ομάδας, όπως αρμόζει στην ένδοξη ιστορία της από το 1948 αλλά και στο μέλλον της ΟΜΟΝΟΙΑΣ.

Ως οργανωμένο σύνολο, αποφασίσαμε τα εξής:

Την πλήρη και άμεση ενημέρωση των μελών και των στελεχών μας σε κάθε επαρχία εντός του μηνός.

Την παρουσία μας στους εντός αγώνες με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή κόσμου. Την άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Παπασταύρου και τον Πρόεδρο κ. Αργυρίδη, με φυσική παρουσία, μετά την άφιξη του κ. Παπασταύρου στην Κύπρο, για να συζητηθεί το θέμα ξανά.

Κλείνοντας, θέλουμε να απευθυνθούμε δημόσια στον απλό, γνήσιο φίλαθλο της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Σε κάθε έναν ξεχωριστά. Η ενότητα, ο σεβασμός και η αγάπη για την ομάδα μας είναι πάνω απ’ όλα. Για την ΟΜΟΝΟΙΑ. Μαζί, ενωμένοι, με ηρεμία και αξιοπρέπεια.

Η ΟΜΟΝΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΕ ΑΥΤΟΝ.

Υ.Γ.1 Η απόφαση του Αθλητικού Δικαστή δεν θα μείνει σε δεύτερη μοίρα.

Υ.Γ.2 Δεν χρωστάμε σε κανέναν και τίποτα, καθώς ότι πετύχαμε μέχρι σήμερα το πετύχαμε από μόνοι μας.

Υ.Γ.3 Αναμένουμε την άμεση και θετική ανταπόκριση της διοίκηση της ΟΜΟΝΟΙΑΣ

ΑΙΩΝΙΑ ΠΙΣΤΟΙ