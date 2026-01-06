Ειρωνικός Γιασικεβίτσιους για ΣΕΦ: «Διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, όχι στην Κωνσταντινούπολη»

Ο Ολυμπιακός είδε να μπαίνει τέλος στο νικηφόρο σερί τριών αγωνιστικών σε επίπεδο Ευρωλίγκας, χάνοντας στο φινάλε με σκορ 88-80 από τη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη για την 20ή αγωνιστική της διοργάνωσης, με τους Πρωταθλητές Ευρώπης από τη δική τους πλευρά να φτάνουν τις 10 νίκες στα 11 τελευταία ματς της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κλήθηκε να σχολιάσει την έκβαση του αγώνα στη flash interview, δεχόμενος ερώτηση για τον «καταιγισμό» τριπόντων της ομάδας του και δη του Μπάλντουιν για να απαντήσει ο ίδιος με μεγάλη ειρωνεία προς τους «ερυθρόλευκους» και το ΣΕΦ.

«Όχι, διαρροές έχει μόνο στον Πειραιά, στην Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει διαρροή...», ήταν η ατάκα του.

Θυμίζουμε πως πριν λίγο καιρό το παιχνίδι των δύο ομάδων στο φαληρικό γήπεδο είχε αναβληθεί λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε την Αττική.

sport-fm.gr