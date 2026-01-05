«Η καλύτερη εμφάνιση της διετίας - Δεν υπάρχει επαφή με κανέναν νέο επενδυτή»

Για τη νίκη επί της Πάφος FC, τα αγωνιστικά νέα και άλλα θέματα που αφορούν τον Απόλλωνα αναφέρθηκε μιλώντας στον ΣΠΟΡ FM 95,0 ο εκπρόσωπος Τύπου της ομάδας της Λεμεσού, Φανούριος Κωνσταντίνου.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

Για τη μεγάλη νίκη επί της Πάφου: «Είναι η καλύτερη εμφάνιση των τελευταίων δυο ετών για τον Απόλλωνα. Κάναμε μια ολοκληρωμένη εμφάνιση. Ήταν ένα καλό ξεκίνημα για τον Απόλλωνα. Είναι θετικό ότι δώσαμε χαρά στον κόσμο. Ο κύριος Λοσάδα έχει μια διαφορετική φιλοσοφία. Ήταν αρκετά παραγωγική η ομάδα. Είναι μικρό το δείγμα, δεν θέλουμε να πούμε πολλά. Εμείς κρατάμε την παρουσία της δικής μας ομάδας και θέλουμε να δούμε ανάλογη συνέχεια. Μετά τη χθεσινή νίκη δημιουργούνται βαθμολογικές προϋποθέσεις. Θέλουμε να δούμε τον Απόλλωνα να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να δείξει συνέπεια. Σίγουρα αυτός ο Απόλλωνας μπορεί να αποδώσει καλό ποδόσφαιρο».

Για το ματς με την ΕΝΠ: «Το άγχος και η πίεση είναι στη δική μας ομάδας. Θα πάμε εκεί για να κερδίσουμε. Εκτός θα είναι οι τιμωρημένοι Λιούμπιτς και Ροντρίγκες. Για τον Λαμ θα αποφασιστεί σήμερα σε ποιο ματς θα απουσιάσει».

Για τον Μάρκοβιτς: «Έχει καλύψει πολύ μεγάλο μέρος της αποκατάστασης. Θα περιμένουμε να πάρει το τελικό οκ από την ιατρική ομάδα».

Για την αλλαγή του Μάρκες: «Λόγω της μακράς απουσίας του, στο πρόγραμμα ήταν να αγωνιστεί για ένα ημίχρονο. Τον αφήσαμε μέσα μέχρι το 60ο λεπτό. Για αυτό έγινε η αλλαγή».

Για τις ανανεώσεις των συμβολαίων των Κβίντα και Βάισμπεκ: «Είναι μια διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα γίνει με όλους τους παίκτες των οποίων εκπνέουν τα συμβόλαια».

Για τις αποδεσμεύσεις και τις προσθήκες: «Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οτιδήποτε προς ανακοίνωση σε ότι αφορά αποδεσμεύσεις ή προσθήκες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αποδεσμεύσουμε παίκτη με οποιοδήποτε οικονομικό κόστος. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολύ κάποια οικονομικά δεδομένα τους τελευταίους μήνες. Είναι μια σημαντική χρονιά για μας να διευθετήσουμε κάποιες οικονομικές οφειλές, έτσι ώστε η νέα χροιά να μας βρει πολύ διαφορετικούς στο οικονομικό κομμάτι. Αν προκύψει οποιαδήποτε αποχώρηση που θα είναι ανώδυνη οικονομικά για μας, εννοείται ότι θα προχωρήσουμε σε ένταξη παικτών στον κατάλογο Α’. Σίγουρα όμως αξιολογούνται κάποιες περιπτώσεις καταλόγου Β».

Για τον Λέουβενμπεργκ: «Δεν υπάρχει κάτι το ουσιαστικό. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτης του Απόλλωνα».

Αν υπάρχουν προτάσεις για παίκτες του Απόλλωνα: «Υπάρχουν κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να είναι πρωτίστως οικονομικά ωφέλιμες για τον σύλλογο και ακολούθως για τους παίκτες».

Αν υπάρχουν επαφές του Νίκου Κίρζη με νέο οικονομικό συμπαίκτη: «Δεν υπάρχει επαφή με κανέναν νέο επενδυτή. Συνεχίζεται η διαδικασία με τον Γκρεκ, σε ότι αφορά κάποια νομικά κομμάτια. Όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα δούμε πως θα πορευτεί ο Απόλλωνας. Με πάσα ειλικρίνια δεν υπάρχει καμία ανάμειξη τρίτου προσώπου σε ότι αφορά τα οικονομικά της ομάδας. Δεν υπάρχει κάτι το χειροπιαστό. Αυτή την ομάδα την τρέχει ο κύριος Κίρζης, όπως ισχύει τα τελευταία 14 χρόνια».

Για τον Μαρσελίνιο: «Είναι πανέτοιμος να αγωνιστεί».