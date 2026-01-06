Έτοιμος ο Μπρούνο Φερνάντες – Κατάφερε να χάσει μόλις τρία ματς!

Ο Μπρούνο είχε αποκομίσει ενοχλήσεις από την εκτός έδρας ήττα (2-1) στο Μπέρμιγχαμ από την Άστον Βίλα στις 21 του Δεκέμβρη. Ήθελε να παίξει από το αμέσως επόμενο ματς, αλλά ο Αμορίν ήξερε ότι δεν έπρεπε να φανούν άπαντες τόσο απρόσεκτοι λόγω της επιθυμίας του παίκτη.

Τελικά ο captain της Γιουνάιτεντ απουσίασε από τις αναμετρήσεις με τις Νιούκαστλ, Γουλβς και Λιντς και θα είναι παρών για την αναμέτρηση της Τετάρτης στο Turf Moor απέναντι στην Μπέρνλι.

england365.gr