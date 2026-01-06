Απίστευτη ανατροπή με Έρικ Τεν Χαγκ...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο πρώην προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και της Μπάγερ Λεβερκούζεν αλλάζει πόστο...

Ο Έρικ Τεν Χαγκ επιστρέφει στην Τβέντε, όπου ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα, αλλά όχι ως προπονητής! Μετά από δύο προπονητικές... σφαλιάρες σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο 55χρονος Ολλανδός συμφώνησε με την Τβέντε να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή!

Ο Τεν Χαγκ που υπέγραψε συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028 θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντα του από το καλοκαίρι, όταν θα αποχωρήσει από το πόστο ο Γιάν Στρόιερ, ωστόσο θα αρχίσει να εργάζεται για τον σύλλογο από την 1η Φεβρουαρίου, σε μία απρόσμενη εξέλιξη και αλλαγή επαγγελματικής κατεύθυνσης.

sdna.gr 

