Επιτέλους, με αέρα αισιοδοξίας

Ο Απόλλωνας αντιμετώπισε μία από τις ποιοτικότερες ομάδες του πρωταθλήματος και κατάφερε να βγάλει στο γήπεδο μια πάρα πολύ καλή εικόνα, με τους παίκτες να έχουν ένταση, τρεξίματα, σωστές αλληλοκαλύψεις και καλές εναλλαγές της μπάλας. Σημαντική όμως ήταν και η θέληση και το πείσμα που έδειξαν οι κυανόλευκοι. Ήταν αποφασισμένοι να πάρουν τη νίκη σε αυτό το σημαντικό παιχνίδι και τα κατάφεραν.

Η νίκη αυτή αποτελεί τη δεύτερη συνεχόμενη με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο, ο οποίος έχει ήδη φέρει αέρα αισιοδοξίας στην ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι ο Αργεντίνος προπονητής κέρδισε γρήγορα τους φιλάθλους, που αισιοδοξούν σε ανάλογη συνέχεια.

Μπορεί ο Απόλλωνας να είχε πολλά σκαμπανεβάσματα κατά την τρέχουσα σεζόν, κάτι που του κόστισε βαθμολογικά, ωστόσο, εφόσον από εδώ και πέρα σταθεροποιήσει την απόδοσή του μπορεί να ευελπιστεί σε εκπλήρωση του στόχου του, που δεν είναι άλλος από την έξοδο στην Ευρώπη.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο Πέδρο Μάρκες συνεχίζει να αποδεικνύεται ο πιο αξιόπιστος επιθετικός του Απόλλωνα. Ο 27χρονος φορ πέτυχε το τρίτο φετινό του γκολ, σκοράροντας για δεύτερο σερί παιχνίδι, ενώ κέρδισε και το κρίσιμο πέναλτι που έφερε τη νίκη. Η παρουσία του στην επίθεση αποτελεί εγγύηση για την ομάδα και όλοι ελπίζουν να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Ευκαιρία να... τριτώσει το καλό

Ο Απόλλωνας θέλει να «χτίσει» οπωσδήποτε ένα καλό σερί νικών και του δίνεται αυτή η ευκαιρία στην επόμενη αγωνιστική όταν θα αντιμετωπίσει την Ένωση Νέων Παραλιμνίου στο «Τάσος Μάρκου» (11/01, 19:00). Μπορεί να υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων, ωστόσο, ο Απόλλωνας καλείται να παρουσιαστεί σοβαρός και συγκεντρωμένος για να αποφύγει την οποιαδήποτε παγίδα. Στο κυανόλευκο στρατόπεδο γνωρίζουν ότι επιβάλλεται να δείξουν συνέπεια από εδώ και πέρα, ώστε, όχι μόνο να μπουν στην εξάδα με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του πρωταθλήματος, αλλά να έχουν και μια μικρή διαφορά από τις πιο ψηλές θέσεις της βαθμολογίας.