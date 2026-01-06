Απέκλεισε τον Ατρόμητο του Κέρκεζ στα πέναλτι ο ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ πήρε την πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, επικρατώντας 5-4 του Ατρομήτου στη διαδικασία των πέναλτι με ήρωα τον Μοναστηρλή που έκανε το ντεμπούτο του. Με Ολυμπιακό ο Δικέφαλος στους οκτώ.

Η διαδικασία των πέναλτι:

Μιχαηλίδης 1-0

Τσακμάκης 1-1

Κένι 2-1

Αϊτόρ 2-2

Κετζιόρα 3-2

Παλμεζάνο 3-3

Τάισον 4-3

Μανσούρ 4-4

Γιακουμάκης 5-4

Καραμάνης 5-4 (το έπιασε ο Μοναστηρλής)

Ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που άνοιξε το σκορ στο 52ο λεπτό με πανέμορφο σουτ του Μπάκου, ενώ ο ΠΑΟΚ απάντησε άμεσα με τον Ζίβκοβιτς (54′), με ασίστ του Γερεμέγεφ, ο οποίος έκανε ντεμπούτο.

Το ματς

Ο ΠΑΟΚ μπήκε “μουδιασμένα” το παιχνίδι, με τον Ατρόμητο να πιέζει ψηλά και να προσπαθεί να φανεί επικίνδυνος. Στο 6ο λεπτό, χρειάστηκε η καίρια επέμβαση του Κένι, ώστε να μην αφήσει τον Τσαντίλα να “εκτελέσει” από καλή θέση μέσα στην περιοχή. Ο Δικέφαλος μετά το πρώτο δεκάλεπτο πήρε τα ηνία. Στο 10′ ο Κωνσταντέλιας ταλαιπώρησε τους φιλοξενούμενους στα αριστερά στην περιοχή, μετά τη συνεργασία με τον Τάισον. Έκανε το σουτ, με τον Κοσέλεφ να πέφτει και να αποκρούει στην κλειστή γωνία του.

Στη συνέχεια, ο ΠΑΟΚ συνέχιζε να απειλεί. Στο 11′ ο Ζίβκοβιτς έκανε το γύρισμα από τα δεξιά, ο Κωνσταντέλιας πλάσαρε με τη μία, αλλά ήταν άστοχος. Ο 22χρονος “μάγος” του Δικεφάλου εξακολουθούσε να γίνεται επικίνδυνος. Στο 18′ κουβάλησε την μπάλα από τη μεσαία γραμμή μέχρι την περιοχή. Απέφυγε υπέροχα τον Σταυρόπουλο, εκτέλεσε με το δεξί από τα αριστερά, αλλά δεν κατάφερε να ευστοχήσει.

Στο 27′ ο Γερεμέγεφ έκλεψε την μπάλα από τον Μανσούρ, ο Κωνσταντέλιας βρέθηκε απέναντι από τον Κοσέλεφ, ο οποίος πραγματοποίησε εκπληκτική απόκρουση. Ένα λεπτό αργότερα, ήταν σειρά του Ατρομήτου να κάνει αισθητή την παρουσία του, με τον Τσαντίλα να σουτάρει μέσα από την περιοχή, αλλά τον Μοναστηρλή να πέφτει και να διώχνει σε κόρνερ. Μέχρι και το τέλος του πρώτου μέρους, ο ρυθμός έπεσε με το 0-0 να παραμένει.

Ο ΠΑΟΚ είχε πολύ καλή στιγμή για το γκολ του στο 49′. Ο Κωνσταντέλιας έφυγε απέναντι από τον Κοσέλεφ, εκτέλεσε με το αριστερό, με τον Μανσούρ να τον εμποδίζει και την μπάλα να φεύγει έξω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ήταν σειρά του Γερεμέγεφ να απειλήσει την εστία του Ατρομήτου.

Ο Ατρόμητος αιφνιδίασε τον ΠΑΟΚ και στο 52′ πήρε το προβάδισμα. Ο Μπάκου έφυγε στη μετάβαση, συνέκλινε από τα αριστερά και με βολίδα έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Μοναστηρλή, πετυχαίνοντας υπέροχο γκολ. Ο Δικέφαλος απάντησε άμεσα και συγκεκριμένα στο 54′. Οι παίκτες του Δικεφάλου συνεργάστηκαν υπέροχα, με τον Γερεμέγεφ να τροφοδοτεί τον Ζίβκοβιτς, ο οποίος στα αριστερά της περιοχής έκανε το πλασέ, με την μπάλα να περνάει κάτω από τον Κοσέλεφ για το 1-1.

Ο ΠΑΟΚ είχε την κατοχή μετά το γκολ και προσπαθούσε να βρει το γκολ που θα το δώσει προβάδισμα πρόκρισης. Στο 66ο λεπτό πέρασε και ο Χρήστος Ζαφείρης, ο οποίος έκανε ντεμπούτο με τα ασπρόμαυρα.

Οι γηπεδούχοι είχαν καλή στιγμή στο 81ο λεπτό με το βολέ του Γιακουμάκη να φεύγει λίγο έξω. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Καμαρά βρήκε τον Τάισον, ο οποίος σούταρε από τα αριστερά στην περιοχή, όμως αστόχησε. Στο 90′ ο Κρητικός επιθετικός του ΠΑΟΚ πήρε κεφαλιά, με τον Κοσέλεφ να αποκρούει και τον Μανσούρ να διώχνει στη συνέχεια.

ΠΑΟΚ: Μοναστηρλής, Κένι, Κετζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον, Γερεμέγεφ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ: Κοσέλεφ, Κίνι, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Ούρονεν, Καραμάνης, Τσιγγάρας, Γιουμπιτάνα, Μίχορλ, Μπακού, Τσαντίλας

Οι προημιτελικοί

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός ή ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός ή Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός ή Κηφισιά – ΑΕΚ ή ΟΦΗ ή Αστέρας Τρίπολης AKTOR

