Το ΒΙΝΤΕΟ - αφιέρωμα του Απόλλωνα για τον Γκάμπορ Ζαβάντσκι

Είκοσι χρόνια συμπληρώνονται από την 6η Ιανουαρίου 2006, την ημέρα που η οικογένεια του Απόλλωνα, αποχαιρέτησε τον Ούγγρο ποδοσφαιριστή, Γκάμπορ Ζαβάντσκι.

Πέρασαν ήδη 20 χρόνια. Είκοσι χρόνια από την 6η Ιανουαρίου του 2006, τη μέρα που σημάδεψε ανεξίτηλα την οικογένεια του Απόλλωνα Λεμεσού με τον άδικο χαμό του ποδοσφαιριστή μας, Γκάμπορ Ζαβάντσκι.

Ο Γκάμπορ εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας μας τον Ιανουάριο του 2005, αποκτηθείς στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο 2004-05. Πριν φορέσει τη φανέλα του Απόλλωνα, αγωνίστηκε στις Φερεντσβάρος, ΜΤΚ Βουδαπέστης και Ντούναφερ. Αν και αγωνιζόταν κυρίως ως μεσοεπιθετικός, στο δεύτερο μισό της σεζόν 2004-05 έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση της ομάδας, αγωνιζόμενος με απόλυτη συνέπεια και επιτυχία στη θέση του λίμπερο, κατόπιν επιλογής του προπονητή Μπερντ Στάνγκε.

Βοήθησε μάλιστα την ομάδα μας να αποφύγει τις περιπέτειες στον μαραθώνιο του πρωταθλήματος. Τη σεζόν 2005-06, παρά τον περιορισμένο χρόνο συμμετοχής, ξεχώρισε για το ήθος, τον χαρακτήρα και τον επαγγελματισμό του, χωρίς ποτέ να δημιουργήσει το παραμικρό πρόβλημα. Η τελευταία του συμμετοχή με τη φανέλα του Απόλλωνα σημειώθηκε την Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2006, στον αγώνα Κυπέλλου απέναντι στην ΑΠΕΠ Πιτσιλιάς, όταν πέρασε ως αλλαγή στο 71ο λεπτό στη θέση του Ράντεκ Μίχαλσκι.

Ως ελάχιστο δείγμα σεβασμού και τιμής στη μνήμη του Γκάμπορ Ζαβάντσκι, ο Απόλλωνας έχει αποσύρει από τότε τον αριθμό «7», τον οποίο φορούσε.

Είκοσι χρόνια μετά, η μνήμη του παραμένει ζωντανή και βαθιά χαραγμένη στις καρδιές όλων μας. Δεν ξεχνάμε ποτέ το χαμογελαστό παιδί του Απόλλωνα.

Γκάμπορ, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας.

