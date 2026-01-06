Λοσάδα ή αλλιώς… El Profesor!

Πολλοί φίλοι του Απόλλωνα τις τελευταίες ώρες παρομοιάζουν τον Ερνάρ Λοσάδα με τον «Profesor» από τη δημοφιλή σειρά La Casa de Papel (Money Heist). Στις σελίδες της ομάδας στα ΜΚΔ, αρκετοί φίλαθλοι των κυανόλευκων έχουν υιοθετήσει αυτό το προσωνύμιο για τον Αργεντινό τεχνικό, δημιουργώντας μάλιστα και σχετικά φωτομοντάζ εμπνευσμένα από τη γνωστή ισπανική σειρά.

Αν και το δείγμα της παρουσίας του στον πάγκο είναι ακόμη μικρό, οι Απολλωνίστες έχουν ήδη εντυπωσιαστεί, κυρίως από την εικόνα της ομάδας στο πρόσφατο παιχνίδι με την Πάφο, δείχνοντας παράλληλα μια ξεκάθαρη συμπάθεια προς το πρόσωπό του.

Α.Β.