Αυγουστή: «Αυτούς τους παίκτες έχουμε, με αυτούς θα προχωρήσουμε και αυτούς στηρίζουμε»

«Συλλυπητήρια στην οικογένεια του προέδρου. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Αρχίσαμε το ματς και χάλασαν όλα με το γρήγορο γκολ. Είναι δική μου ευθύνη για πράγματα που έχουν συμβεί. Ήταν πιο γρήγοροι από εμάς, αλλά σε κάποια κομμάτια εκμεταλλεύτηκαν την ταχύτητα τους και το γρήγορο γκολ. Δεν μας ικανοποιεί η συγκομιδή μέχρι σήμερα. Κάθε ματς προσπαθούμε να βελτιώσουμε πράγματα. Ξέραμε ότι αν κερδίσαμε σήμερα θα ήμασταν κοντά στην 3-4 θέση. Μας στοίχησε που παίζαμε κεκλεισμένων. Ο Άρης είχε παραπάνω κόσμο από εμάς. Βλέπουμε τη συνέχεια και θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο γύρο να μαζέψουμε τη διαφορά. Έχουν όμως μεγαλώσει οι αποστάσεις. Αυτούς τους παίκτες έχουμε και με αυτούς θα προχωρήσουμε. Μας επηρεάζουν κάποιες απώλειες. Εγώ είμαι ο προπονητής και εγώ καλούμαι να βρω τις λύσεις. Θα στηρίξω τους παίκτες, είναι καθήκον μας να τους στηρίξουμε»