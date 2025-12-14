LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ξεκινά στις 19:00 το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Άρη
Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Αλφαμέγα». Το παιχνίδι διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα.
Τo LIVE του αγώνα
13΄ - Σκοράρει ο Άρης με τον Μαγιαμπέλα μετά από ασίστ του Κακουλλή. Ένα γκολ ωστόσο που ακυρώνεται για φάουλ στο κέντρο από τον Καλούλου στον Μπράντον Τόμας.
4΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ωραία ενέργεια από τον Μοντνόρ από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έκανε την πάσα, η οποία μετά από παρέμβαση του Κουν κτύπησε στον Κβίντα και κατέληξε στα δίχτυα.
- Ξεκίνησε ο αγώνας στο «Αλφαμέγα»
ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς, Τόμας, Ντουοντού, Ροντρίγκεζ, Καστέλ
ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Καλούλου, Μουσούντα, Γιαγκό, Κορέια, Νίκολιτς, Χαραλάμπους, Γκομίς, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Κακουλλής
ΣΚΟΡΕΡ: -/ 4΄ αυτ. Κβίντα
ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 19΄ Λαμ /-
ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Ντράγκομιρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία)
AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος