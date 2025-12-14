ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Δημοσιευτηκε:

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Ξεκινά στις 19:00 το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Απόλλωνα και τον Άρη

Η ιστοσελίδα μας σας μεταφέρει την εξέλιξη του αγώνα στο «Αλφαμέγα».  Το παιχνίδι διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών λόγω τιμωρίας του Απόλλωνα. 

Τo LIVE του αγώνα

13΄ - Σκοράρει ο Άρης με τον Μαγιαμπέλα μετά από ασίστ του Κακουλλή. Ένα γκολ ωστόσο που ακυρώνεται για φάουλ στο κέντρο από τον Καλούλου στον Μπράντον Τόμας.

4΄ - ΓΚΟΛ για τον Άρη: Ωραία ενέργεια από τον Μοντνόρ από αριστερά, μπήκε στην περιοχή και έκανε την πάσα, η οποία μετά από παρέμβαση του Κουν κτύπησε στον Κβίντα και κατέληξε στα δίχτυα.

  • Ξεκίνησε ο αγώνας στο «Αλφαμέγα»

ΑΠΟΛΛΩΝ: Κουν, Σιήκκης, Λαμ, Κβίντα, Ζμέρχαλ, Βέισμπεκ, Λιούμπιτς, Τόμας, Ντουοντού, Ροντρίγκεζ, Καστέλ

ΑΡΗΣ: Φοδέριγχαμ, Καλούλου, Μουσούντα, Γιαγκό, Κορέια, Νίκολιτς, Χαραλάμπους, Γκομίς, Μαγιαμπέλα, Μοντνόρ, Κακουλλής

ΣΚΟΡΕΡ: -/ 4΄ αυτ. Κβίντα

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 19΄ Λαμ /-

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής: Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Αναστασίου Στέφανος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Ντράγκομιρ Ντιμιτρόφ (Βουλγαρία)

AVAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

Παρατηρητής: Σκαπούλλης Χαράλαμπος

 

