Εκτός τροχιάς και με την πλάτη – από νωρίς - στον τοίχο

Όχι μόνο απομακρύνθηκε από τις προπορευόμενες ομάδες και τους στόχους του, αλλά πλέον κινδυνεύει να χάσει και την 6η θέση, αφού είναι ισόβαθμος με την ΑΕΛ.

Ο λόγος για τον Απόλλωνα, ο οποίος στο ντέρμπι με τον Άρη παρουσιάστηκε κατώτερος των περιστάσεων. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή όχι μόνο δεν μπορούσε να οργανωθεί και να απειλήσει, αλλά σε κάθε επίθεση ο Άρης δημιουργούσε πονοκεφάλους στους κυανόλευκους.

Ασύνδετος, άτονος, με πολλά προβλήματα στην ανάπτυξη και μεγάλα κενά στην άμυνα, ο Απόλλωνας δεν μπήκε ποτέ στο παιχνίδι στα πρώτα 45 λεπτά.

Στο δεύτερο ημίχρονο βελτίωσε κάπως την εικόνα του, ωστόσο και πάλι δεν κατάφερε να δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα.

Για ακόμη ένα παιχνίδι, ο Απόλλωνας παρουσίασε πολλές αδυναμίες και το ερώτημα είναι αν μπορεί να βελτιωθεί στη συνέχεια και να παλέψει για τους στόχους του.

Το σίγουρο είναι ότι με τη σημερινή του εικόνα, ο Απόλλωνας δεν δείχνει ικανός να μπει στις ράγες που οδηγούν σε έξοδο στην Ευρώπη μέσω του πρωταθλήματος.

Οι κυανόλευκοι καλούνται να διορθώσουν πολλά, ενώ θα χρειαστούν ταυτόχρονα και μία σειρά ευνοϊκών αποτελεσμάτων, προκειμένου να διεκδικήσουν μία προνομιούχο θέση.