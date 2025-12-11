ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αναγκαιότητα για σταθερότητα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΝΕΖΟΣ

Ο Απόλλωνας αφήνει πίσω την εμφάνιση και τις απώλειες απέναντι στην Ανόρθωση και στρέφει την προσοχή του στο κυριακάτικο (19:00) ντέρμπι με τον Άρη. Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε με ανάμεικτα συναισθήματα, καθώς η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή παρουσίασε έντονες μεταπτώσεις στην απόδοσή της. Στα 13 παιχνίδια, ο Απόλλωνας συγκέντρωσε 21 βαθμούς (1,6 ανά αγώνα).

Στο «Αλφαμέγα» μάζεψε 10 βαθμούς, επίδοση που τον τοποθετεί στην 8η θέση της σχετικής κατάταξης, ενώ εκτός έδρας πήρε 11 βαθμούς, καταλαμβάνοντας την 5η θέση. Το σύνολο τερμάτων δείχνει ισορροπία, με 16 γκολ υπέρ και 14 κατά.

Με την έναρξη του δεύτερου γύρου, η ανάγκη για σταθερότητα είναι πιο επιτακτική από ποτέ, ειδικά στα μεγάλα παιχνίδια όπου η ομάδα δεν έχει βρει συνέπεια. Το επερχόμενο παιχνίδι με την «Ελαφρά Ταξιαρχία» αποτελεί ιδανική ευκαιρία να δείξει πως μπορεί να αλλάξει σελίδα και να διεκδικήσει περισσότερα.

