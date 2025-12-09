ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΥΡΙΝΙΔΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Ψάχνει «απάντηση» πριν βγει από τις ράγες

Τα είπε όλα σε μία πρόταση ο Σωφρόνης Αυγουστή όσον αφορά την εικόνα του Απόλλωνα απέναντι στην Ανόρθωση στο «Αλφαμέγα», όπου η ομάδα του έμεινε στην ισοπαλία (0-0).

Ο Κύπριος κόουτς τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι η «είχε ένα εύκολο απόγευμα η αμυντική γραμμή της Ανόρθωσης» και είχε απόλυτο δίκιο. Ο Απόλλωνας δεν μπορούσε να δημιουργήσει ούτε από τον άξονα, ούτε από τα πλάγια και έδειχνε εγκλωβισμένος και άτονος επιθετικά. Η ομάδα, όχι μόνο έμεινε μακριά από τον καλό της εαυτό μετά το πρώτο 25λεπτο, αλλά ούτε οι διαθέσιμες επιλογές στον πάγκο φάνηκαν ικανές για να αλλάξουν το πρόσωπό της, με αποτέλεσμα να αφήσει δύο υπερπολύτιμους βαθμούς στην έδρα της.

Είναι λογικό ο 48χρονος κόουτς να είναι προβληματισμένος αφού η ομάδα του αδυνατεί να δημιουργήσει ένα καλό σερί νικών που θα της δώσει τη δυνατότητα να μπει δυνατά στο παιχνίδι της διεκδίκησης ενός ευρωπαϊκού εισιτηρίου. Ο Αυγουστή καλείται να βρει τις λύσεις ώστε ο Απόλλωνας να επανέλθει στον δρόμο των επιτυχιών στο ντέρμπι με τον Άρη (14/12, 19:00), αλλιώς η διαφορά από τις προπορευόμενες ομάδες θα μεγαλώσει με κίνδυνο τον εκτροχιασμό του από τις ράγες που οδηγούν στην Ευρώπη.

