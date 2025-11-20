Πάνω από 5000... μέχρι στιγμής!

Οι φίλοι των κυανολεύκων δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους, καθώς 5.200 οπαδοί (4.500 εισιτήρια κανονικής διάθεσης και 700 από προπώληση) έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θέση τους για το ντέρμπι της Κυριακής απέναντι στην Ομόνοια.

Οι Απολλωνίστες γνωρίζουν τη σημασία του αγώνα και σκοπεύουν, μέσα από την παρουσία και την εντυπωσιακή ατμόσφαιρα που θα δημιουργήσουν, να δώσουν ώθηση στους παίκτες τους τη πολυπόθυτη νίκη!