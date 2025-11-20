Συνεχής απουσία, συνεχής ανησυχία!

Ο Πορτογάλος επιθετικός είναι ένας παίκτης που μπορεί να προσφέρει ποιότητα και λύσεις στο σκοράρισμα, ωστόσο οι συχνές απουσίες του λόγω τραυματισμών δημιουργούν ανησυχία στους κυανόλευκους. Από τη στιγμή που μετακόμισε στη Λεμεσό, δύομισι χρόνια πίσω, είχε στη διάθεσή του 82 ματς πρωταθλήματος, αλλά αγωνίστηκε μόλις στα 53, χάνοντας σχεδόν το ένα τρίτο λόγω τραυματισμών αριθμός που, όπως όλα δείχνουν, θα αυξηθεί...

Η κατάσταση αυτή οδηγεί τη διοίκηση και το τεχνικό επιτελείο στο να εξετάσουν σοβαρά το πλάνο ενίσχυσης για τον Ιανουάριο.

Α.Β.