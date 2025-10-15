Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

Μετά τη νίκη πριν από τη διακοπή, επί του Ακρίτα (0-2), στον Απόλλωνα θέλουν να δώσουν συνέχεια και στα επερχόμενα παιχνίδια.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει να δώσει, εντός Οκτωβρίου, τρία παιχνίδια, δυο στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο, που έχει την ετικέτα του φαβορί, όμως χρειάζεται να το επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου. Εξάλλου, οι αντίπαλοι της, κυρίως αυτοί που θα βρει απέναντί της στο πρωτάθλημα, απέδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν βαθμολογικό κέρδος κόντρα σε κάθε αντίπαλο.

Για την ώρα το μυαλό όλων στους γαλάζιους είναι η αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10, 19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ μια εβδομάδα αργότερα (25/10, 19:00) θα πάνε στο ΓΣΠ για να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Έπειτα από αυτά τα παιχνίδια, ο Απόλλωνας θα ξεκινήσει την προσπάθειά του και στο κύπελλο αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στις 19:00 στο Στάδιο «Αμμόχωστος Επιστροφή» τη ΜΕΑΠ. Στα αγωνιστικά, ο μοναδικός αμφίβολος για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου είναι ο Πραξιτέλης Βούρος.