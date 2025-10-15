ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

Για την ώρα το μυαλό όλων στους γαλάζιους είναι η αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10, 19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» με την Ομόνοια Αραδίππου.

Μετά τη νίκη πριν από τη διακοπή, επί του Ακρίτα (0-2), στον Απόλλωνα θέλουν να δώσουν συνέχεια και στα επερχόμενα παιχνίδια.

Η ομάδα της Λεμεσού έχει να δώσει, εντός Οκτωβρίου, τρία παιχνίδια, δυο στο πρωτάθλημα και ένα στο κύπελλο, που έχει την ετικέτα του φαβορί, όμως χρειάζεται να το επιβεβαιώσει και εντός αγωνιστικού χώρου. Εξάλλου, οι αντίπαλοι της, κυρίως αυτοί που θα βρει απέναντί της στο πρωτάθλημα, απέδειξαν ότι μπορούν να διεκδικήσουν βαθμολογικό κέρδος κόντρα σε κάθε αντίπαλο. 

Για την ώρα το μυαλό όλων στους γαλάζιους είναι η αναμέτρηση του Σαββάτου (18/10, 19:00) στο στάδιο «Αλφαμέγα» με την Ομόνοια Αραδίππου, ενώ μια εβδομάδα αργότερα (25/10, 19:00) θα πάνε στο ΓΣΠ για να παίξουν με τον Ολυμπιακό. Έπειτα από αυτά τα παιχνίδια, ο Απόλλωνας θα ξεκινήσει την προσπάθειά του και στο κύπελλο αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, στις 19:00 στο Στάδιο «Αμμόχωστος Επιστροφή» τη ΜΕΑΠ. Στα αγωνιστικά, ο μοναδικός αμφίβολος για τον αγώνα με την Ομόνοια Αραδίππου είναι ο Πραξιτέλης Βούρος.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Παναθηναϊκός Ανατροπή και «μπαμ» με Τετέι και Παντελίδη!

Ελλάδα

|

Category image

Βγήκε από το... «ψυγείο» ο Σολωμού

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Μεγάλο στοίχημα ο Σεμέδο!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ο διαιτητής που ορίστηκε στο ενακτήριο παιχνίδι της 7ης αγωνιστικής

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τριάδα με ετικέτα φαβορί, όμως...

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Τεράστια επιτυχία για τον Πέτρο Χριστοδουλίδη στο Τζούντο!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής του Κυπέλλου - Όλοι οι αγώνες με τηλεοπτική μετάδοση

Ελλάδα

|

Category image

Τσεχία: Απέλυσε τον Ιβάν Χάσεκ μετά την ταπεινωτική ήττα από τα Νησιά Φερόε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Δεκάδες άτομα κολύμπησαν από το σκοτάδι στο φως στο 3ο Blackened Goggles Challenge

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Επίσημη η ανανέωση Ντε Γιόνγκ έως το 2029

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος της προπόνησης οι Πέλκας, Τσάλοφ - Ατομικό ο Ζίβκοβιτς

Ελλάδα

|

Category image

Γιατί ήταν καθοριστικά τα λόγια του Ούγκο Μαρτίνς για τον Φανγκουέιρο

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Διαψεύδει τα περί Μπενίτεθ ο Παναθηναϊκός

Ελλάδα

|

Category image

Φανγκουέιρο: «Να κάνουμε την ομάδα περήφανη»

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Ντόρσεϊ: «Να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι, η Μακάμπι θα είναι πεινασμένη»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη