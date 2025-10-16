Το «όχι» που είπε κατά πρόσωπο στον Αμπράμοβιτς!

Σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στο επίσημο περιοδικό του Απόλλωνα Λεμεσού, ο Λαζάρ Μάρκοβιτς άνοιξε τα χαρτιά του για ένα άγνωστο παρασκήνιο από το παρελθόν του, όταν βρέθηκε... μια ανάσα από την Τσέλσι!

Ο Σέρβος εξτρέμ αποκάλυψε πως είχε υπογράψει προσύμφωνο με τους «μπλε» και μάλιστα ταξίδεψε στο Λονδίνο με την οικογένειά του, όπου συναντήθηκε πρόσωπο με πρόσωπο με τον τότε ιδιοκτήτη της ομάδας, Ρόμαν Αμπράμοβιτς.

«Είχα υπογράψει προσύμφωνο με την Τσέλσι και πήγαμε στο Λονδίνο. Μιλήσαμε με τον Αμπράμοβιτς και μου είπαν ότι, αν υπέγραφα, θα έπρεπε να πάω δανεικός αλλού. Εγώ απάντησα κατευθείαν ότι, αν υπογράψω, θα μείνω εδώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν ρωτήθηκε αν το είπε αυτό αυτοπροσώπως στον Αμπράμοβιτς, ο Μάρκοβιτς επιβεβαίωσε γελώντας:

«Ναι, του το είπα ο ίδιος!»

Η αντίδραση του Ρώσου μεγιστάνα και των παρευρισκομένων στο δωμάτιο;

«Έμειναν έκπληκτοι. Κανείς δεν περίμενε να ακούσει κάτι τέτοιο», τόνισε.

Παρά το προσύμφωνο με την Τσέλσι, ο Μάρκοβιτς τελικά κατέληξε στην Μπενφίκα, απ’ όπου λίγα χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στη Λίβερπουλ.