Ιατρικό δελτίο Απόλλωνα: Εκτός οι Βούρος, Καρεάσο και Μαλεκκίδης

Ο Σωφρόνης Αυγουστή δεν θα υπολογίζει στους τρεις ποδοσφαιριστές του για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση από τους κυανόλευκους:

«Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της ενόψει του εντός έδρας αγώνα πρωταθλήματος με αντίπαλο την Ομόνοια Αραδίππου, εισήλθε η ομάδα μας με προπόνηση η οποίος πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τέταρτης (15/10).

Μοναδικός στόχος για το συγκρότημα του Σωφρόνη Αυγουστή, η τέταρτη φετινή νίκη του και δεύτερη εντός έδρας.

Στο αγωνιστικό μέρος ο Κύπριος τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στις υπηρεσίες των Μαλεκκίδη, Μαρσελίνιο και Πραξιτέλη Βούρου.

Ο αρχηγός μας ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον προσαγωγό, ενώ από ενοχλήσεις στην γάμπα ταλαιπωρείται ο Κολομβιανός μέσος.

Ο Ελλαδίτης αμυντικός συνεχίζει το πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει στο γόνατο.»

ΑΠΟΛΛΩΝ

