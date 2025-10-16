7η αγωνιστική: Σε αυτά τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Η ΚΟΠ έκανε γνωστούς τους ορισμούς διαιτητών για την 7η αγωνιστική.
Σε τέσσερα από τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR.
Δείτε αναλυτικά τα ματς στα οποία θα έχουμε ξένους διαιτητές στο βαν του VAR:
ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ
Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Srdjan Jovanovic
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
VAR: Oliveira Melo Fabio
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
VAR: Oliveira Melo Fabio
ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
VAR: Srdjan Jovanovic