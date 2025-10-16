7η αγωνιστική: Σε αυτά τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR

Σε τέσσερα από τα ματς θα έχουμε ξένους στο VAR.

Δείτε αναλυτικά τα ματς στα οποία θα έχουμε ξένους διαιτητές στο βαν του VAR:

ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ - ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ

Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Srdjan Jovanovic

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

VAR: Oliveira Melo Fabio

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

VAR: Oliveira Melo Fabio

ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

VAR: Srdjan Jovanovic