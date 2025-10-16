ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

Το «Sky Sports» είναι σίγουρο: Τότε θα φτάσει ο Κριστιάνο τα 1000 γκολ!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν σταματάει να σκοράρει. Αλλά πότε θα φτάσει τα 1000 γκολ στην καριέρα του; Ήρθε η απάντηση!

Μεγάλωσε, άλλαξε, εξελίχτηκε! Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ακόμα και στα 40 του έχει σταθερή και καλή επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα. Δεν το δείχνει μόνο με τη φανέλα της Αλ Νασρ. Αλλά και με της εθνικής Πορτογαλίας.

Ο έμπειρος στράικερ σημείωσε ακόμα δύο γκολ με τους Ίβηρες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτή τη φορά με αντίπαλο την Ουγγαρία. Παρόλα αυτά δεν κατάφερε να πανηγυρίσει τη νίκη μιας και λίγο πριν το φινάλε ο Ντόμινικ Σομποσλάι έκανε το 2-2 με κοντινό πλασέ.

Αλλά αυτό λίγο επηρέασε τον έμπειρο φορ όσον αφορά το ατομικό και προσωπικό επίπεδο. Μιας και χάρη σε αυτά τα δύο γκολ έκανε ακόμη δύο βήματα για να φτάσει πιο κοντά στα 1000! Κάτι που έχει θέσει σαν στόχο εδώ και καιρό. Ωστόσο, κανείς δεν ξέρει και δεν μπορεί να πει με σιγουριά πότε θα γίνει αυτό. Ή μήπως όχι; Το «Sky Sports» και η ομάδα του από στατιστικολόγους έβγαλαν ένα γράφημα που σύμφωνα με αυτό ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα φτάσει τα 1000 γκολ του τον Οκτώβριο του 2026!

Με την υποσημείωσε ότι θα συνεχίσει να παίζει κανονικά και ότι θα σκοράρει περίπου με τους ίδιους ρυθμούς!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο στην καριέρα του τα έχει πάρει όλα. Τα έχει σηκώσει όλα. Ή σχεδόν όλα. Μιας και από τη συλλογή του ακόμα λείπει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Το επερχόμενο που έρχεται όπως όλα δείχνουν μπορεί να είναι και το τελευταίο του -βέβαια για τον Κριστιάνο μιλάμε και κανείς δεν μπορεί μαζί του να είναι σίγουρος για τίποτα-.

Ο Πορτογάλος φορ όχι μόνο θέλει να δώσει το «παρών» στα γήπεδα των ΗΠΑ, Μεξικού και Καναδά. Αλλά να πάρει την εθνική του ομάδα από το χέρι και να την πάει όσο πιο ψηλά μπορεί και γίνεται. Αυτό δεν είναι εύκολο και σίγουρα όχι απλό. Ωστόσο, η πρόθεσή του ξεκάθαρη!

