Φανούριος: «Αυτός που θα οριστεί στο ΑΠΟΕΛ - Απόλλων θα καθορίσει και την τύχη των Κύπριων διαιτητών»

Για διάφορα σημαντικά θέματα μίλησε στον Supersport 104 ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα Φανούριος Κωνσταντίνου, συμπεριλαμβανομένου και της διαιτησίας;. Αναλυτικά:

Για τη νίκη επί της Ένωσης: «Θέλαμε να αξιοποιήσουμε την έδρα μας μετά από πεντέμισι μήνες. Ξέραμε ότι η ΕΝΠ θα ερχόταν με αμυντικούς προσανατολισμούς και θα μας έβαζε δύσκολα. Και μας έβαλε και το 3-0 ίσως αδικεί την ΕΝΠ. Πλέον στρέφουμε την προσοχή μας στον αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ στη Λευκωσία».

Για το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ: «Πάντα τα ντέρμπι αυτά είναι από τα κορυφαία του πρωταθλήματος, πολύ περισσότερο τα τελευταία 15 χρόνια. Εμείς θα προετοιμαστούμε κατάλληλα με μοναδικό στόχο τη νίκη. Είναι ακόμη νωρίς, από την Τετάρτη θα μπούμε σε ρυθμούς ντέρμπι για να δούμε και τις αγωνιστικές επιλογές μας».

Για τα παράπονα της ΕΝΠ για τη διαιτησία: «Τα τελευταία χρόνια παραδέχθηκα τρεις φορές όταν πήραμε σφυρίγματα και ίσως να είμαι ο μοναδικός. Χθες θεωρώ πως δεν ήταν πέναλτι. Τη μπάλα την κλωτσά ο Μπράουν, πάει να χτυπήσει την μπάλα και βρίσκει στο χέρι, δεν υπήρχε παίκτης δίπλα του να τη διεκδικήσει και δεν έχει κάποιον εκεί να δώσει πλεονέκτημα. Αν ερχόταν από παίκτη της ΕΝΠ, θα λέγαμε πως ήταν απρόσεκτο παίξιμο. Δικαιούται η ΕΝΠ να διαμαρτύρεται. Εμείς είμαστε από τους πρώτους που μιλήσαμε για ξένους διαιτητές. Παιχνίδια όπως το ΑΠΟΕΛ-Απόλλωνα θα κρίνουν και το μέλλον τον Κύπριων διαιτητών. Ούτε ο ΑΠΟΕΛ, ούτε ο Απόλλωνας θα χαριστεί. Μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο διαιτητής, χωρίς να αφήνω να νοηθεί τίποτα. Αυτός που θα οριστεί θα καθορίσει και την τύχη των Κύπριων διαιτητών. Θεωρώ πως θα ήταν καλό να υπάρχει ξένος VARιστας για να βοηθηθεί ο Κύπριος διαιτητής».

Για τα αγωνιστικά νέα: «Επιστρέφει ο Βεϊσμπέκ, θα δούμε για Μάρκες, Ροντρίγκες και Μαρσελίνο, εκτός θα είναι ο τιμωρημένος Σπόλιαριτς. Θα δούμε σήμερα και τον Βούρο που είχε ένα χτύπημα».

Για την ετοιμότητα του Απόλλωνα μέχρι σήμερα: «Θεωρώ πως είμαστε στο 70% του βαθμού ετοιμότητας. Η ομάδα θέλει χρόνο αλλά και αποτελέσματα για να φτάσει στο επίπεδο που επιθυμούμε. Να είναι πιο επιθετική, να έχει περισσότερη συνοχή και να βρει ρυθμό»