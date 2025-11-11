Δείχνει να ξαναβρίσκει τον δρόμο του

Ο Απόλλωνας βρήκε ξανά τον δρόμο των επιτυχιών, επικρατώντας 1-0 του Εθνικού στο Δασάκι, αφήνοντας πίσω του τις δύο απώλειες απέναντι σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Μια νίκη με ουσία και χαρακτήρα, που έφερε τους κυανόλευκους στους 16 βαθμούς και τους επανέφερε στην εξάδα, χαρίζοντας παράλληλα ψυχολογική ανάταση πριν από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Η ομάδα του Σωφρόνη Αυγουστή απέδειξε ωριμότητα και πειθαρχία απέναντι σε έναν Εθνικό που μέχρι πρότινος παρέμενε αήττητος στην έδρα του.

Το βλέμμα στρέφεται πλέον στη δύσκολη δοκιμασία απέναντι στην πρωτοπόρο Ομόνοια, αμέσως μετά τη διακοπή. Οι Λεμεσιανοί θέλουν να διατηρήσουν το θετικό σερί που έχουν χτίσει στο σπίτι τους απέναντι στους πράσινους, αφού στα τελευταία εφτά παιχνίδια μετρούν πέντε νίκες, μια ισοπαλία και μια ήττα, και να αποδείξουν πως το διπλό στην Άχνα δεν ήταν απλά μια καλή παρένθεση.

Στο μεταξύ, ο Μπράντον Τόμας, που συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες, θα απουσιάσει από το παιχνίδι με την ΑΕΛ και θα αγωνιστεί κανονικά στο ερχόμενο ντέρμπι με την Ομόνοια, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής.