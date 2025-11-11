ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σωφρόνης Αυγουστή στο... ραντάρ του Ατρόμητου

Τι «παίζει» με τον Κύπριο προπονητή και την ομάδα του Περιστερίου; Το SDNA έχει το ρεπορτάζ.

Σε αναζήτηση νέου προπονητή βρίσκεται ο Ατρόμητος, έπειτα απ΄το «game over» του Λεωνίδα Βόκολου.

Οι Περιστεριώτες φαίνεται σε πρώτο χρόνο να στρέφουν τις κεραίες τους εκτός συνόρων κι ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA, μία από τις περιπτώσεις που…κυκλοφόρησε εντός των τειχών στη δυτική όχθη είναι και ο Σωφρόνης Αυγουστή.

Ο Κύπριος προπονητής βρίσκεται στον πάγκο του Απόλλωνα Λεμεσού από τον Δεκέμβριο του ΄24 και μετράει συνολικά 36 παιχνίδια.

Ο 48χρονος κόουτς έχει θητεία στην Εθνική ομάδα της Κύπρου, καθώς και στις Ομόνοια, Καρμιώτισσα, ΑΠΟΕΛ, ΑΕΚ Λάρνακας, ενώ στο παρελθόν είχε περάσει άλλες δύο φορές από τον Απόλλωνα Λεμεσού.

