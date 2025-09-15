Για τη μεγάλη νίκη επί της Πάφου αναφέρθηκε μιλώντας στον Super Sport FM ο εκπρόσωπος Τύπου του Απόλλωνα, Φανούριος Κωνσταντίνου.

Για τη νίκη: «Ταξιδέψαμε στην Πάφο με ιδιαίτερη πίεση μετά το κάκιστο ξεκίνημα στις πρώτες αγωνιστικές και γνωρίζαμε πως ο μόνος τρόπος να καλύψουμε κάπως το έδαφος, ήταν να κερδίσουμε την Πάφο. Ήταν μια νίκη που πρέπει να είναι η κανονικότητα του Απόλλωνα και πλέον στρέψαμε την προσοχή μας στον επόμενο αγώνα με την ΕΝΠ».

Για το παιχνίδι που ακολουθεί με την Ένωση: «Το κάθε παιχνίδι για εμάς είναι ξεχωριστό. Πρέπει να παίρνουμε τους βαθμούς κάθε εβδομάδα. Ήδη ήμαστε αρκετά πίσω, όμως είμαστε μια καινούργια ομάδα που μέσα από τα αποτελέσματα πρέπει να παίρνει και χρόνο».

Τι άλλαξε από τα πρώτα παιχνίδια, στα οποία ο Απόλλωνας δέχθηκε την ήττα: «Ο κ. Αυγουστή δούλεψε πολλά στον τομέα της ψυχολογίας. Επιδόθηκε σε ένα αγώνα δρόμου στο τακτικό κομμάτι και από εκεί και πέρα ο εγωισμός. Πολλοί πίστευαν ότι μας είχαν χαμένους, το τονίζαμε στους παίκτες και πως πρέπει να πάμε να πουλήσουμε ακριβά το τομάρι μας. Είναι περισσότερα τα οφέλη από τρεις βαθμοί».

«Σίγουρα στα πρώτα δύο παιχνίδια, καμία από τις δύο ομάδες δεν ήταν καλύτερη από εμάς. Ο Άρης έκανε ένα 10λεπτο με το σουτ του Κβιλιτάια στο δοκάρι και μετά στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν μας επιβλήθηκε. Η ΕΝΥ έκανε τέσσερις τελικές και έβαλε τρία γκολ. Συμφωνώ ότι ήμασταν κάτω του μετρίου. Αλλά ούτε και οι άλλες ομάδες επιβλήθηκαν του Απόλλωνα. Εννοείται πως έχουμε μια αστάθεια, είναι παραδοσιακός ο Απόλλωνας σε αυτό. Φέτος προσπαθούμε να κάνουμε ένα κορμό. Αποτύχαμε παταγωδώς τα προηγούμενα χρόνια σε αυτό. Δεν είναι υπόχρεοι οι νέοι να κουβαλούν τις αμαρτίες των προηγούμενων ετών. Θέλουμε χρόνο, αποτελέσματα».