Έφυγε ένα βάρος που ενοχλούσε στο Κολόσσι

Από το 2022 το έλεγαν στον Απόλλωνα ότι η προσέγγιση στην τακτική αντιμετώπιση της Πάφου ήταν από τα πιο δυσκολότερα πράγματα που είχε να διαχειριστεί κάθε τεχνικό τιμ.

Το βράδυ της 13ης Σεπτεμβρίου 2025 έφυγε αυτό το βάρος από την ομάδα της Λεμεσού που βρήκε τον τρόπο να κρατήσει απαραβίαστη την εστία του απέναντι στο συγκρότημα της Πάφου και να πάρει νίκη έπειτα από τρεισήμισι χρόνια.

Μία νίκη που σημαίνει πολλά για τους γαλάζιους αφού έρχεται σε μία περίοδο που οι γαλάζιοι προέρχονται από δυο ανεπιτυχή αποτελέσματα και χρειάζονταν πάση θυσία ένα ισχυρό μπουστάρισμα για τη συνέχεια.

Σαφώς μία νίκη απέναντι σε έναν αντίπαλο που δεν έβρισκες τις λύσεις για να κερδίσεις εδώ και 16 συναπτά παιχνίδια (11 ήττες, πέντε ισοπαλίες) δίνει περίσσια αυτοπεποίθηση και πάνω σε αυτή θα πρέπει να κτίσει ο Απόλλωνας.

Φυσικά, δεν παύει να είναι απλά μία νίκη, η πρώτη μάλιστα μετά από τρεις αγώνες, γι’ αυτό ήδη στον Απόλλωνα στρώνονται στη δουλειά για το επόμενο εμπόδιο και συγκεκριμένα για το ματς της Κυριακής, 21 Σεπτεμβρίου, με την Ένωση στο στάδιο «Αλγαμέγα».