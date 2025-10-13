Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

Αυτό το διάστημα η ομάδα της Λάρνακας δεν έχει παίκτες που κλήθηκαν στις Εθνικές τους ομάδες και ως εκ τούτου ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει την ευχέρεια να δουλέψει με όλο το διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό. Ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος (και των υποχρεώσεων στο Conference League) εκτός πλάνων παραμένουν οι Καμπρέρα και Γκαρσία, ενώ ο Ανγκιέλσκι αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή για τον επόμενο αγώνα με την ΕΝΠ στο «Τάσος Μάρκου».

Την ΑΕΚ περιμένει ένας μίνι αγωνιστικός γολγοθάς, αφού σε 23 μέρες θα κληθεί να δώσει εφτά καθοριστικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του Σούπερ Καπ με την Πάφος F.C. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, με την επικίνδυνη έξοδο στο Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, η οποία είναι μεν ουραγός στη βαθμολογία, αλλά αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο μετά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Θα ακολουθήσει το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα κληθεί να δώσει στο πλαίσιο της League Phase του Conference League, απέναντι στην ισχυρή Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Μιλάμε για μια ομάδα που θεωρείται το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference , η οποία τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση στην Πρέμιερ Λιγκ, μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Στο τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι, η Πάλας κέρδισε τη Λίβερπουλ 2-1, την οποία κέρδισε και τον περασμένο Αύγουστο στον τελικό του Community Shield (το αγγλικό Σούπερ Καπ). Επιστρέφοντας από το Λονδίνο, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το φορμαρισμένο ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα» (27/10), θα ακολουθήσει ο αγώνας του Σούπερ Καπ στις 30 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Αμπερτίν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και το επίμονο αγωνιστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 9 Νοεμβρίου με το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια Αρ., η οποία θυμίζουμε πέρσι αποτέλεσε πολύ σκληρό καρύδι για τους κιτρινοπράσινους.