ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Δημοσιευτηκε:

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

Επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ μετά την άδεια που πήραν για να ξεκουραστούν από το βαρυφορτωμένο πρόγραμμα που είχε προηγηθεί.

Αυτό το διάστημα η ομάδα της Λάρνακας δεν έχει παίκτες που κλήθηκαν στις Εθνικές τους ομάδες και ως εκ τούτου ο Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει την ευχέρεια να δουλέψει με όλο το διαθέσιμο έμψυχο δυναμικό. Ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήματος (και των υποχρεώσεων στο Conference League) εκτός πλάνων παραμένουν οι Καμπρέρα και Γκαρσία, ενώ ο Ανγκιέλσκι αναμένεται να βρίσκεται στην αποστολή για τον επόμενο αγώνα με την ΕΝΠ στο «Τάσος Μάρκου».

Την ΑΕΚ περιμένει ένας μίνι αγωνιστικός γολγοθάς, αφού σε 23 μέρες θα κληθεί να δώσει εφτά καθοριστικά παιχνίδια για το πρωτάθλημα και την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου και του Σούπερ Καπ με την Πάφος F.C. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 18 Οκτωβρίου, με την επικίνδυνη έξοδο στο Παραλίμνι για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα, η οποία είναι μεν ουραγός στη βαθμολογία, αλλά αναμένεται ότι θα παρουσιαστεί με διαφορετικό πρόσωπο μετά την αλλαγή τεχνικής ηγεσίας. Θα ακολουθήσει το πιο δύσκολο παιχνίδι που θα κληθεί να δώσει στο πλαίσιο της League Phase του Conference League, απέναντι στην ισχυρή Κρίσταλ Πάλας στο Λονδίνο. Μιλάμε για μια ομάδα που θεωρείται το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του Conference , η οποία τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην 6η θέση στην Πρέμιερ Λιγκ, μόλις τέσσερις βαθμούς πίσω από την κορυφή.

Στο τελευταίο της εντός έδρας παιχνίδι, η Πάλας κέρδισε τη Λίβερπουλ 2-1, την οποία κέρδισε και τον περασμένο Αύγουστο στον τελικό του Community Shield (το αγγλικό Σούπερ Καπ). Επιστρέφοντας από το Λονδίνο, η ΑΕΚ θα φιλοξενήσει το φορμαρισμένο ΑΠΟΕΛ στην «Αρένα» (27/10), θα ακολουθήσει ο αγώνας του Σούπερ Καπ στις 30 Οκτωβρίου και στις 2 Νοεμβρίου το εκτός έδρας ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Στη συνέχεια θα υποδεχθεί την Αμπερτίν για την 3η αγωνιστική της League Phase του Conference League και το επίμονο αγωνιστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 9 Νοεμβρίου με το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στην Ομόνοια Αρ., η οποία θυμίζουμε πέρσι αποτέλεσε πολύ σκληρό καρύδι για τους κιτρινοπράσινους.

Κατηγορίες

ΑΕΚ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη