Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

Ο Απόλλωνας δεν έπεσε στην παγίδα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ακρίτα, περνώντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» με 0-2. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, οι γαλάζιοι έχουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια παρόμοιας φύσης κόντρα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό όπου ο στόχος είναι ο ίδιος. Δηλαδή να φτάσει η ομάδα σε τρίτη συνεχόμενη νίκη και να καταφέρει να κρατήσει εκ νέου το «μηδέν» στην άμυνα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τα «περιστέρια» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, ο Αυγουστή γνωρίζει πως ο αντίπαλος θα πάει στο «Αλφαμέγα» με στόχο να κλείσει όλους τους χώρους στην άμυνα. Ένα γρήγορο λοιπόν γκολ θα κάνει σαφώς το έργο της ομάδας πολύ πιο εύκολο. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, o Βούρος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Για αυτό και ο προπονητής αποφάσισε όπως ο Λαμ εκτίσει την ποινή του στο ματς της 8ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό.