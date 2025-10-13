ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

Ο Απόλλωνας δεν έπεσε στην παγίδα στο εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ακρίτα, περνώντας από το «Στέλιος Κυριακίδης» με 0-2. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, οι γαλάζιοι έχουν δύο συνεχόμενα παιχνίδια παρόμοιας φύσης κόντρα σε Ομόνοια Αραδίππου και Ολυμπιακό όπου ο στόχος είναι ο ίδιος. Δηλαδή να φτάσει η ομάδα σε τρίτη συνεχόμενη νίκη και να καταφέρει να κρατήσει εκ νέου το «μηδέν» στην άμυνα. Αρχής γενομένης από το παιχνίδι με τα «περιστέρια» στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής, ο Αυγουστή γνωρίζει πως ο αντίπαλος θα πάει στο «Αλφαμέγα» με στόχο να κλείσει όλους τους χώρους στην άμυνα. Ένα γρήγορο λοιπόν γκολ θα κάνει σαφώς το έργο της ομάδας πολύ πιο εύκολο. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, o Βούρος παραμένει αμφίβολος για το παιχνίδι με την Ομόνοια Αραδίππου. Για αυτό και ο προπονητής αποφάσισε όπως ο Λαμ εκτίσει την ποινή του στο ματς της 8ης αγωνιστικής με τον Ολυμπιακό. 

Κατηγορίες

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η επιστολή του Ολυμπιακού στον ΕΣΑΚΕ για τις ημέρες και ώρες των ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό

EUROLEAGUE

|

Category image

Νέος προπονητής στην Καρμιώτισσα ο Λιάσος Λουκά!

ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ

|

Category image

Η υπέρβαση των Φερόε δείχνει τον δρόμο και στην Κύπρο!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη