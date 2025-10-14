Ομόνοια: 568 εισιτήρια για Ντρίτα με πέντε ευρώ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Ομόνοια ενημερώνει για τα εισιτήρια του εκτός έδρας αγώνα με την Ντρίτα στο «Fadil Vokrri», στο Κόσοβο

Από τη Δευτέρα, 13 Οκτωβρίου, στις 14:00, διατίθενται τα εισιτήρια για τον αγώνα με την FC DRITA, που θα διεξαχθεί στο στάδιο «Fadil Vokrri», στο Κόσοβο, την Πέμπτη, 23 Οκτωβρίου, στις 18:45, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της League Phase του UEFA Conference League.

Στη διάθεσή μας θα έχουμε 568 θέσεις για το τμήμα J1.Διάθεση εισιτήριων

1. Η διάθεση των εισιτηρίων θα ξεκινήσει με αγορά κουπονιού.

2. Όταν παραλάβουμε τα εισιτήρια από τη γηπεδούχο ομάδα θα αρχίσει η διαδικασία της παράδοσής τους η οποία θα γίνεται ηλεκτρονικά. Σημειώνεται πως ο κάθε φίλαθλος θα πρέπει να έχει τυπωμένο το εισιτήριό του κατά την είσοδό του στο στάδιο.

3. Δεν θα πωλούνται εισιτήρια στο Κόσοβο για τους φιλάθλους μας.

4. Η διάθεση των εισιτηρίων ολοκληρώνεται στις 20 Οκτωβρίου.

Σειρά προτεραιότητας αγοράς εισιτηρίων

Τρίτη (14/10)

Το 55% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών από την προσέλευση των φιλάθλων στους εντός έδρας αγώνες.

Τετάρτη (15/10)

Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν από την έναρξη της σεζόν 2025-26.

Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν με βάση τη σειρά κατάταξης βαθμών που συγκεντρώθηκαν τον τελευταίο ένα μήνα.

Το 15% των εισιτηρίων θα δοθούν σε κατόχους Privilege card και Εισιτηρίου Διαρκείας μετά από κλήρωση.

Πέμπτη (16/10)

Σε περίπτωση που δεν διατεθούν όλα τα εισιτήρια τότε τα επανομείναντα θα τεθούν στη διάθεση των φιλάθλων που βρίσκονται στις αμέσως επόμενες θέσεις κατάταξης με βάση τα πιο πάνω κριτήρια

Παρασκευή (17/10) μέχρι Δευτέρα (20/10)

Εάν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα εισιτήρια θα γίνεται ελεύθερη διάθεση εισιτηρίων σε όλο τον κόσμο μας

Οι φίλαθλοι που θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν εισιτήριο σύμφωνα με τη διαδικασία προτεραιότητας, θα λάβουν την προηγούμενη ημέρα σχετικό μήνυμα στον τηλεφωνικό αριθμό που έχουν καταχωρημένο στο σύστημα εισιτηρίων (Online Ticketing).

Παρακαλούμε όπως στα σημεία πώλησης εισιτηρίων προσέρχονται μόνο οι φίλαθλοι που λαμβάνουν το συγκεκριμένο μήνυμα.

Για την αγορά κουπονιού είναι υποχρεωτικό να συλλέγονται τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

Αριθμός πολιτικής ταυτότητας

Ημερομηνία γεννήσεως

Κινητό τηλέφωνο

Email

Οι τιμές των εισιτηρίων όπως έχουν καθοριστεί από τη γηπεδούχο ομάδα είναι 5 ευρώ.

Τα σημεία πώλησης των εισιτηρίων και το ωράριο λειτουργίας

Green Boutique Νήσου και Παπανικολή

Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 09:00 – 13:00 με 14:00 – 18:00

Τετάρτη και Σάββατο 09:00 –14:00

Green Boutique Λεμεσού

Δευτέρα με Παρασκευή 15:30 – 19:30

Online Ticketing: https://tickets.stadium-360.net/omonoia

Τρίτη 14/10 από τις 10:00 μέχρι και τη Δευτέρα 20/10 στις 14:00

Τρόποι πληρωμής

Green Boutique Νήσου: Μετρητά, πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

Online Ticketing: Πιστωτική και χρεωστική κάρτα.

 

