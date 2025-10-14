Η κόλαση του Βιθέντε μετά το ποδόσφαιρο: «Πονάω, δεν μπορώ να μείνω για πολύ ώρα όρθιος»

Υπήρξε για χρόνια ένας από τους κορυφαίους εξτρέμ στην Ευρώπη. Έπαιξε για 11 σεζόν στη Βαλένθια, κατέκτησε μαζί της δύο πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA, ενώ φόρεσε 38 φορές τη φανέλα της εθνικής Ισπανίας. Ο λόγος για τον Βιθέντε Ροντρίγκεθ, που υποχρεώθηκε λόγω τραυματισμών να αποσυρθεί στα 32 και έκτοτε αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.

«Μπορώ λίγο-πολύ να ζήσω μια αξιοπρεπή ζωή, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάποια πράγματα, όπως να κάνω ποδήλατο με τον γιο μου ή να παίξω τένις. Δεν μπορώ να βάλω μεγάλο βάρος στον αστράγαλό μου παρότι έχω κάνει δύο επεμβάσεις εκεί και άλλες τρεις στο ισχίο μου. Είναι αδύνατο για μένα να είμαι όρθιος για πολλά λεπτά, αλλά ακόμη κι όταν κάθομαι για πολλή ώρα νιώθω να καίγομαι. Έτσι κάθομαι, σηκώνομαι μετά από λίγο, ξανακάθομαι, ξανασηκώνομαι…», ανέφερε ο 44χρονος πλέον Βιθέντε, σε εκπομπή του Cadena Ser.

