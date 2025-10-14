Οριστικό deal Μπαρτσελόνα-Ντε Γιονγκ!

Είναι πλέον οριστικό και αύριο (15/10) θα γίνει κι επίσημο… Ο Φρένκι Ντε Γιονγκ συμφώνησε με την Μπαρτσελόνα για νέο συμβόλαιο, ως το 2029, που θα υπογραφεί την Τετάρτη.

Ο 28χρονος Ολλανδός μέσος θα έμενε ελεύθερος στο τέλος της σεζόν, ωστόσο τόσο ο Ζοάν Λαπόρτα, όσο και ο Ντέκο είχαν καταστήσει σαφές πως αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας και των πλάνων του Χάνσι Φλικ.

Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η ρήτρα στο νέο συμβόλαιο του άλλοτε άσου του Άγιαξ θα είναι 500 εκατ. ευρώ.

Ο Ντε Γιονγκ είχε αποκτηθεί το καλοκαίρι του 2019 για 86 εκατ. ευρώ από τον Άγιαξ και μετρά 267 εμφανίσεις, 19 γκολ και 24 ασίστ με την «Μπάρτσα». Φέτος έχει 8 συμμετοχές αποτελώντας με τον Πέδρο το βασικό δίδυμο στα χαφ.

