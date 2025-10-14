ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Εφές στο ΣΕΦ για να διευρύνει το σερί του

Ολυμπιακός: Κόντρα στην Εφές στο ΣΕΦ για να διευρύνει το σερί του

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ την Αναντόλου Εφές (21:15, 14/10) για την 4η αγωνιστική της Euroleague, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να διευρύνουν το σερί τους μετά το ντέρμπι «αιωνίων».

Ο Ολυμπιακός θέλει να αφήσει πίσω του το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση με την Αναντόλου Εφές για την 4η αγωνιστική της Euroleague (21:15, 14/10).

Οι Πειραιώτες υποδέχονται στο ΣΕΦ με ανεβασμένη ψυχολογία μετά τη νίκη κόντρα στον Παναθηναϊκό την τουρκική ομάδα, με στόχο να διευρύνουν το σερί τους. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα τραυματισμών, καθώς σίγουρα ο Έλληνας τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στον Κίναν Έβανς και τον Τόμας Ουόκαπ, ενώ η συμμετοχή του Εβάν Φουρνιέ και του Σακίλ ΜακΚίσικ θα αποφασιστεί την τελευταία στιγμή.

Από την άλλη πλευρά η τουρκική ομάδα δεν έχει εκκινήσει με τον καλύτερο τρόπο την διοργάνωση και μετρά δυο σερί ήττες από Χάποελ και Παρτίζαν, ενώ προέρχεται από εντός έδρας νίκη κόντρα στην Μερκεζεφέντι για το τουρκικό πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής

Τετάρτη 8 Οκτωβρίου

Χάποελ Τελ Αβίβ - Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης - Βιλερμπάν 85-72

Μπασκόνια - Παναθηναϊκός 84-86

Αρμάνι Μιλάνο - Μονακό 79-82

Παρτίζαν - Αναντολού Εφές 93-87

Παρί - Βίρτους Μπολόνια 90-79

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου

Φενέρμπαχτσε - Ερυθρός Αστέρας 81-86

Ολυμπιακός - Ντουμπάι BC 86-67

Μπαρτσελόνα - Βαλένθια 108-102

Μπάγερν Μονάχου - Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98

Η κατάταξη

Ζάλγκιρις Κάουνας 3-0

Μονακό 2-1

Ρεάλ Μαδρίτης 2-1

Ολυμπιακός 2-1

Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1

Βαλένθια 2-1

Παναθηναϊκός 2-1

Παρί 2-1

Μπαρτσελόνα 2-1

Παρτίζαν 2-1

Φενέρμπαχτσε 1-2

Αρμάνι Μιλάνο 1-2

Mακάμπι Τελ Αβίβ 1-2

Αναντολού Εφές 1-2

Βιλερμπάν 1-2

Ερυθρός Αστέρας 1-2

Βίρτους Μπολόνια 1-2

Μπάγερν Μονάχου 1-2

Ντουμπάι BC 1-2

Μπασκόνια 0-3

Η επόμενη αγωνιστική (4η)

 

 

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

 

20:00 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

 

20:45 Φενερμπαχτσέ - Ντουμπάι

 

21:00 Ερυθρός Αστέρας - Ζαλγκίρις Κάουνας

 

21:15 Ολυμπιακός - Αναντολού Εφές

 

21:30 Μπάγερν Μονάχου - Αρμάνι Μιλάνο

 

 

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

 

21:15 Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν

 

21:30 Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ

 

21:30 Βίρτους Μπολόνια - Μονακό

 

21:45 Παρί - Μπασκόνια

 

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης - Παρτιζάν

sdna.gr 

 

