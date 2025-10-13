O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε τη δική του ιστορία και για πρώτη φορά στην ιστορία του θα είναι σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Το συγκρότημα Μπρίτο επικράτησε με 3-0 του Εσουατίνι και σφράγισε την εντυπωσιακή του πορεία στα προκριματικά με το μαγικό εισιτήριο!

Πρωταγωνιστής της βραδιάς, ο Γουίλι Σεμέδο! Ο άσος της Ομόνοιας έκανε το 2-0 στο 54’ πανηγυρίζοντας το γκολ έξαλλο τρόπο. Εβγαλε τη φανέλα, έτρεξε προς την κερκίδα και πνίγηκε στις αγκαλιές των συμπατριωτών του σε μια στιγμή που δεν θα ξεχάσει ποτέ! Αυτό ήταν το δεύτερο συνεχόμενο γκολ του με τη χώρα του αφού τέσσερεις μέρες πριν ισοφάρισε 3-3 στο 82' με την Λιβύη! Ο Γκάρι Ροντρίγκες του Απόλλωνα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 80', ενώ ο πρώην τερματοφύλακας της ΑΕΛ, Βοζίνια για ακόμα ένα παιχνίδι ήταν σταθέρος. Μάλιστα ο 39χρονος πορτιέρε είναι και ο μοναδικός παικτής της χώρας του που δεν έχασε λεπτό σε αυτή τη προκριματική φάση!

Για την ιστορία ο Ρότσα Λιβραμέντο άνοιξε το σκορ στο 48' ενώ ο Στόπιρα στο 91 έκανε το 3-0!