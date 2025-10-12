800 ματς καριέρας ο Βαλμπουενά!

Έγραψε ιστορία ο Ματιέ Βαλμπουενά! Ο Γάλλος μεσοεπιθετικός έφτασε τα 800 επίσημα παιχνίδια στην καριέρα του, με τη συμμετοχή του στο Athens Kallithea - Ολυμπιακός Β'.

Σε ηλικία 41 ετών ο «αειθαλής» Βαλμπουενά συνεχίζει να... μαγεύει στα γήπεδα, πλέον με τη φανέλα του Ολυμπιακού Β'.

Το εντυπωσιακό του επίτευγμα, το κατάφερε στην τρίτη του συμμετοχή με τη νέα του ομάδα και ένατη συνολικά στην καριέρα του!

Ο Γάλλος έγινε γνωστός στην Ελλάδα, από το πέρασμα του από τον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε για τέσσερα χρόνια, από το 2019 ως το 2023, κατακτώντας τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο και όντας πρωταγωνιστής και ένας εκ των κομβικότερων ποδοσφαιριστών, σε αρκετές σπουδαίες ευρωπαϊκές νίκες με τους Πειραιώτες.

Το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του το πέρασε στη Γαλλία και συγκεκριμένα στη Μαρσέιγ, στην οποία αγωνίστηκε για οκτώ χρόνια, κατακτώντας μία φορά τη Ligue 1 και τέσσερις φορές το Κύπελλο Γαλλίας. Στη Μασσαλία βρέθηκε στο απόγειο της καριέρας του αγωνιστικά, πραγματοποιώντας ορισμένες εξαιρετικές σεζόν.

Ο Βαλμπουενά πέρασε και από τις Λιόν, Φενέρμπαχτσε, Ντιναμό Μόσχας, Απόλλων Λεμεσού και Athens Kallithea.

Σε 800 παιχνίδια στην καριέρα του, έχει πετύχει 111 γκολ και έχει μοιράσει 166 ασίστ, ενώ με τη φανέλα του Ολυμπιακού αγωνίστηκε 150 φορές, με απολογισμό 18 γκολ και 43 ασίστ.

Αναλυτικά τα στατιστικά του Ματιέ Βαλμπουενά ανά ομάδα:

