ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Δείτε βίντεο με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Εθνικό Στάδιο της Πράια μετά τη νίκη-πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου επί του Εσουατίνι.

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία! Μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Σουαζιλάνδης, η εθνική ομάδα της νησιωτικής χώρας εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, και οι εικόνες που ακολούθησαν είναι συγκλονιστικές.

Σε βίντεο καταγράφεται η έκρηξη συναισθημάτων στο Εθνικό Στάδιο της Πράια: Παίκτες και προπονητής πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι, φίλαθλοι εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι εξέδρες σείονται από ενθουσιασμό. Η κυβέρνηση της χώρας, μάλιστα, είχε ανακοινώσει διακοπή εργασιών για να ζήσει ο λαός αυτήν τη μοναδική στιγμή.

Τα γκολ των Λιβραμέντο, Σεμέδο και Στοπίρα σφράγισαν τη νίκη και την κορυφή του ομίλου, αφήνοντας πίσω το φαβορί Καμερούν. Το Πράσινο Ακρωτήρι γίνεται έτσι η μικρότερη σε έκταση χώρα που προκρίνεται ποτέ σε Μουντιάλ.

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έρχεται επίμονο πρόγραμμα

ΑΕΚ

|

Category image

Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Θέλει ξανά μηδέν στην άμυνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Παναθηναϊκός AKTOR: Κάταγμα στο δεξί μεσαίο δάχτυλο και νάρθηκας για Σαμοντούροφ!

EUROLEAGUE

|

Category image

Πότε και με ποια ομάδα θα μπει η Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Σεμέδο έστειλε το Πράσινο Ακρωτήρι στο Μουντιάλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χρειάζεται να μπει ένα τέλος

ΑΕΛ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Μέρος του προγράμματος Τσάλοφ και Πέλκας - Θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Γκατούζο: «Συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους να επιστρέφουν στα σπίτια τους στη Γάζα - Όνειρο να βρίσκομαι στην εθνική»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ρεκόρ από την Τυνησία, πρώτη νίκη μετά 10 χρόνια για τη Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στους Μπακς και ο Άλεξ Αντετοκούνμπο - Πρώτη φορά τρία αδέρφια στην ίδια ομάδα!

NBA

|

Category image

Δυο απόλυτοι κι άλλοι τέσσερις

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κορυφαίος παίκτης τον Σεπτέμβριο στη Σούπερ Λίγκα ο Τσικίνιο με συντριπτική διαφορά!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θα σμίξει ξανά με Μέσι και Σουάρες στην Ιντερ Μαϊάμι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη