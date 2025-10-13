Κι όμως το Σαν Μαρίνο των 0 βαθμών και των 1-32 γκολ, αν συντριβεί από τη Ρουμανία, ενδέχεται να παίξει στα playoffs για το Μουντιάλ

Ένα περίεργο κι όμως διόλου απίθανο σενάριο φαίνεται πως δημιουργείται στον 8ο όμιλο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Εκεί βρίσκονται η Αυστρία, η Ρουμανία, η Βοσνία, η Κύπρος και το Σαν Μαρίνο.

Το παράδοξο του 8ου ομίλου των προκριματικών

Βλέπουμε πως το Σαν Μαρίνο αν και έχει 0 βαθμούς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και δεν έχει ελπίδα να βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ, διατηρεί ελπίδες συμμετοχής στα μπαράζ του Μαρτίου του 2026 καθώς είχε κερδίσει τον Β’ όμιλο της τέταρτης κατηγορίας του Nations League. Είχε δηλαδή τερματίσει πρώτο πάνω από το Γιβραλτάρ και το Λιχτενστάιν, ενώ η Εθνική μας, που ήταν στη League B, είχε αναμετρηθεί με Αγγλία, Σκωτία και Φινλανδία.

Υπενθυμίζεται ότι στα μπαράζ θα συμμετάσχουν και τέσσερις ομάδες που κέρδισαν το γκρουπ τους στο τελευταίο Nations League και δεν θα τερματίσουν στην πρώτη 2αδα του προκριματικού τους ομίλου.

Όπως έχουν αυτήν τη στιγμή οι βαθμολογίες των προκριματικών, υπάρχουν ήδη 4 ομάδες που δεν βρίσκονται στις πρώτες δύο θέσεις των ομίλων τους και παράλληλα είναι μπροστά από το Σαν Μαρίνο στη διεκδίκηση του ενός από τα 4 εισιτήρια που δίνει το Nations League.

Οι χώρες αυτές είναι η Ουαλία, η Ρουμανία, η Σουηδία και η Μολδαβία, όλες δηλαδή κέρδισαν το γκρουπ τους στο Nations League και αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην πρώτη δυάδα των προκριματικών τους ομίλων. Μετά από αυτές τις 4 ομάδες, το Σαν Μαρίνο είναι η 5η χώρα σε προτεραιότητα για να επωφεληθεί από τα… περίεργα του Nations League.

Πολύ σωστά κάποιος παρατηρητικός θα εντόπισε, πως μπροστά από το Σαν Μαρίνο, βρίσκεται και η ομάδα που είναι στην 3η θέση του δικού του προκριματικού ομίλου.

Η Ρουμανία ταξιδεύει στη Βοσνία στις 15 Νοεμβρίου για την 7η και προτελευταία αγωνιστική πριν υποδεχθεί το Σαν Μαρίνο στις 18 του ίδιου μήνα.

Η Ρουμανία έχει 10 βαθμούς και η Βοσνία 13, μόνο που οι Βόσνιοι την τελευταία αγωνιστική παίζουν εκτός έδρας με την Αυστρία.

Γίνεται αντιληπτό, πως αν οι Ρουμάνοι κερδίσουν την παρέα του Έντιν Τζέκο, ή έστω δεν ηττηθούν, τότε έχουν πιθανότητες να τερματίσουν στη 2η θέση του ομίλου και να πάνε με αυτόν τον τρόπο στα playoffs. Με τη σειρά του, το Σαν Μαρίνο θα έχει κάθε συμφέρον να ηττηθεί και μάλιστα με όσο το δυνατόν περισσότερα τέρματα στην τελευταία αγωνιστική από τη Ρουμανία, ώστε να μεγιστοποιήσει τις πιθανότητες, η ομάδα του Μιρτσέα Λουτσέσκου να βρεθεί στη δεύτερη θέση, αφήνοντας έξω τη Βοσνία.

Πρόκειται για ένα πρωτοφανές σενάριο, που δεν είναι απίθανο να συμβεί και ίσως θα έπρεπε να βάλει σε σκέψεις FIFA και UEFA σχετικά με το μοντέλο από το οποίο προκύπτουν οι επιλαχόντες, που συμμετέχουν στα μπαράζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από το Nations League.

Προκριματικά Μουντιάλ: 8ος όμιλος - Ευρώπη

Παγκόσμιο Κύπελλο - Προκριματικά Ευρώπης

Α Ν Ι Η ΒΑΘ

1 Αυστρία 6 5 0 1 15

2 Βοσνία-Ερζεγοβίνη 6 4 1 1 13

3 Ρουμανία 6 3 1 2 10

4 Κύπρος 7 2 2 3 8

5 Σαν Μαρίνο 7 0 0 7 0

ΟΛΕΣ ΟΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

Σημειώνεται, πως την απευθείας πρόκριση παίρνουν μόνο οι πρώτοι των 12 ομίλων, ενώ οι 12 δεύτεροι διαμορφώνουν, μαζί με 4 επιλαχούσες ομάδες που προκύπτουν από το τελευταίο Nations League, ένα pool 16 ομάδων, οι οποίες κυνηγούν τα 4 τελευταία εισιτήρια.

Η 16άδα των μπαράζ χωρίζεται σε 4 γκρουπ των 4 ομάδων, από όπου με μονές αναμετρήσεις νοκ άουτ προκύπτουν οι 4 τελευταίοι που θα ταξιδέψουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά.

Πως προκύπτουν οι 4 επιλαχόντες του Nations League

Αρχικά αφαιρούνται όλες οι ομάδες που έχουν βρεθεί στις δύο πρώτες θέσεις των ομίλων τους στα προκριματικά, καθώς δεν έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν.

Από τις ομάδες που δεν τερμάτισαν πρώτες, ή δεύτερες στους ομίλους των προκριματικών τους, επιλέγονται οι 4 ομάδες που βρίσκονται υψηλότερα στη λίστα με βάση τα παρακάτω κριτήρια:

Νικητές των 14 ομίλων του Nations League με σειρά κατηγορίας (Α, Β, Γ, Δ)

Σειρά κατάταξης ομάδων Α’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Σειρά κατάταξης ομάδων Β’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Σειρά κατάταξης ομάδων Γ’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Σειρά κατάταξης ομάδων Δ’ κατηγορίας που δεν κέρδισαν τον όμιλό τους

Οι 14 νικητές των ομίλων του Nations League

Α’ κατηγορία

Ισπανία, Γερμανία, Πορτογαλία, Γαλλία

Β’ κατηγορία

Αγγλία, Νορβηγία, Ουαλία, Τσεχία

Γ’ κατηγορία

Ρουμανία, Σουηδία, Β. Μακεδονία, Β. Ιρλανδία

Δ’ κατηγορία

Μολδαβία, Σαν Μαρίνο

Sport24