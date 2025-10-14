Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 14/10
Cytavision 3
18:00 Tένις: ATP 1000 Shanghai
19:00 Eσθονία - Μολδαβία
21:45 Λετονία - Αγγλία
Cytavision 4
21:45 Ισπανία - Βουλγαρία
Cytavision 5
14:30 Tένις: ATP 250 Brussels
Cytavision 6
14:00 Tένις: ATP 250 Stockholm
19:00 Tένις: ATP 250 Stockholm
Cytavision 7
21:45 Ιταλία - Ισραήλ
Cytavision 8
14:00 Tένις: ATP 250 Almaty
22:00 Tένις: ATP 250 Almaty
Novasports 2
20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι
Novasports 3
21:00 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστ. - Ζάλγκιρις
Novasports 4
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Αναντολού Ε.
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα Ολίμπια - Άρης
Novasports 6
20:00 Μπάσκετ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα
Novasports Start
21:30 Μπάσκετ: Mπάγερν - Αρμάνι