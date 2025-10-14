ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το πρόγραμμα σήμερα (14/10)

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 14/10

Cytavision 3

18:00 Tένις: ATP 1000 Shanghai

19:00 Eσθονία - Μολδαβία

21:45 Λετονία - Αγγλία

Cytavision 4

21:45 Ισπανία - Βουλγαρία

Cytavision 5

14:30 Tένις: ATP 250 Brussels

Cytavision 6

14:00 Tένις: ATP 250 Stockholm

19:00 Tένις: ATP 250 Stockholm

Cytavision 7

21:45 Ιταλία - Ισραήλ

Cytavision 8

14:00 Tένις: ATP 250 Almaty

22:00 Tένις: ATP 250 Almaty

Novasports 2

20:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Ντουμπάι

Novasports 3

21:00 Μπάσκετ: Ερυθρός Αστ. - Ζάλγκιρις

Novasports 4

21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Αναντολού Ε.

Novasports 5

19:30 Μπάσκετ: Τσεντεβίτα Ολίμπια - Άρης

Novasports 6

20:00 Μπάσκετ: Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μπαρτσελόνα

Novasports Start

21:30 Μπάσκετ: Mπάγερν - Αρμάνι

 

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η κλήση της εθνικής για τους αγώνες με την Τουρκία

Χαντμπολ

|

Category image

Τα νεότερα για Ζίβκοβιτς στον ΠΑΟΚ ενόψει ΑΕΚ

Ελλάδα

|

Category image

Στο μυαλό μόνο το ντέρμπι

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Ο Ιωαννίδης θα κάνει τους οπαδούς της Σπόρτινγκ να ξεχάσουν τον Γιόκερες»

Ελλάδα

|

Category image

Πρόβλημα με Λεβαντόφσκι!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Υπάρχει ελπίδα; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έδειξε μικρή βελτίωση

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Η επιστροφή της πίστης!

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Εθνική Νέων Κ-19: Εκτός έδρας νίκη επί της Ρουμανίας

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

ΑΕΛ: Τα εισιτήρια για Άρη

ΑΕΛ

|

Category image

Φλερτάρει με τη Serie A ο Έντρικ – Το φαβορί για το αστέρι της Ρεάλ Μαδρίτης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μένει στην Άστον Βίλα μέχρι το 2029 ο Καμαρά

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαλοτέλι: «Είχα κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά ήλπιζα να βρω μια ομάδα από Ιταλία»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Καρφιά» Ράσφορντ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O ψυχωμένος Κιέζα… γύρισε το τσιπάκι και παραμένει στη Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στο τραπέζι τέσσερα συμβόλαια στον Ολυμπιακό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη